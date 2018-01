Aktier: Fald efter kinesisk snak om obligationsopkøb

Det fik de amerikanske renter til at stige, hvilket simultant pressede aktiemarkedet.

Investeringsansvarlige for Kinas gigantiske valutareserve skulle ifølge Bloomberg News, der henviser til kilder med kendskab til sagen, være kommet med en anbefaling om at dæmpe eller sætte pause på opkøbene af amerikanske statspapirer.

Det skulle bunde i, at de amerikanske statspapirer vurderes mindre attraktive end andre alternativer, men ifølge Bloomberg News' oplysninger kan spændingerne relateret til samhandlen mellem Kina og USA også have spillet ind.

Efter nyheden er den tiårige amerikanske rente steget 4 basispoint til godt 2,58 pct.

AKTIER PÅ HØJE NIVEAUER

»Nyheden om Kina tilføjer yderligere til det seneste stress om amerikanske obligationer, og da aktierne ligger på meget høje niveauer, er folk hurtige til at trykke på aftrækkeren og hjemtage profit,« siger Andrea Tueni, handelschef os Saxo Banque France, ifølge Bloomberg News.

I Stoxx 600-indekset, som ligger 0,4 pct. lavere, falder 17 af 19 sektorer. Kun bankerne og forsikringsselskaberne ligger højere, og det er da netop også to sektorer, som gennem deres aktiviteter kan nyde godt af stigende renter.

I et nulrentemiljø har bankerne nemlig svært ved at tjene penge på indlån, mens forsikringsselskaberne har svært ved at få afkast på deres obligationsinvesteringer. Bankerne stiger som sektor 1,1 pct., mens forsikring ligger 0,2 pct. højere.

Omvendt kan stigende renter være negativt for ejendomssektoren, og det er da også den sektor, som - med et fald på 1,3 pct. - er mest presset.

FUSION MELLEM TELE2 OG COM HEM

Det svenske teleselskab Tele2 falder dog mest i det paneuropæiske indeks, efter at selskabet har tilbudt at købe Com Hem.

Som led i købet modtager Com Hems aktionærer 37,02 svenske kr. kontant samt 1,0374 nye B-aktier i Tele2 for hver aktie, de ejer i Com Hem.

Købsprisen svarer til 146 svenske kr. per aktie for Com Hem, der til sammenligning lukkede i 130,60 svenske kr. tirsdag. De to selskaber ser årlige synergier ved fusionen på omkring 900 mio. svenske kr.

Tele2-aktien falder 6,9 pct., mens Com Hem stiger 5,9 pct. til 138,30 svenske kr.