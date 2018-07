Aktier: Facebook straffet på lunken dag

Det brede S&P 500-indeks smed 0,3 pct., mens Nasdaq tabte 1,0 pct., og Dow Jones vandt knap 0,5 pct.

Fredag morgen ligger de amerikanske indeksfutures med gevinster på 0,1-0,2 pct.

AFTALE MELLEM EU OG USA

Aktiehandlen havde torsdag en fin rygstøtte fra mødet onsdag mellem USA's præsident, Donald Trump, og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, der blev enige om en hensigtsaftale omkring forbedret samhandel og med et mål om at reducere importtolden på begge sider.

En stigning til olieprisen - for tredje dag i træk - gav samtidig et løft til det amerikanske aktieklima - og især til energiaktierne, ligesom et væld af regnskaber satte kursen for mange aktier.

I Dow Jones trak kæmper inden for industri, råvarer og materialer som 3M, Boeing og Caterpillar op med stigninger på 1,0 pct. til 1,8 pct.

9 af 12 sektorer var derfor i plus i S&P 500-indekset med forsyning og energiaktierne som frontløbere med et plus på 1,1 pct. og 1,0 pct. Industri og sektoren for råvarer og materialer havde også en fin dag, da bekymringen for handelskrig aftog, og de to sektorer står først i køen til at blive ramt af told og af opbremsning i væksten.

INVESTORERNE UNLIKER FACEBOOK

I bunden fandt man derimod teknologiaktierne med et minus på 1,6 pct. Det var først og fremmest Facebook, som onsdag skuffede med sit regnskab, der trak sektoren ned, og i S&P 500 trak aktien mest ned af alle.

Onsdagens regnskab viste en skuffende vækst i de aktive brugere hos Facebook, ligesom omsætningen trods en vækst på 42 pct. ikke helt nåede konsensus på Wall Street. Samtidig var der på den efterfølgende telekonference flere bekymrende udtalelser fra finansdirektøren om vækstudsigterne og om indtjeningsevnen.

Investorerne vendte derfor i den grad tommelfingeren nedad, og aktien mistede 19,0 pct., mens cirka 117 mia. dollar blev barberet af Facebooks børsværdi.

Facebook var også den mest faldende af alle i S&P 500-indekset.

Amazon mistede samtidig 3,0 pct.

Twitter blev hængt ud på Twitter af Twitters mest kendte bruger. Det var Donald Trump, som på sit eget ynglingsmedie skældte ud.

»Twitter shadow banner prominente republikanere. Ikke godt. Vi vil se nærmere på denne diskriminerende og ulovlige metode med det samme. Mange klager,« skrev Donald Trump torsdag på Twitter.

Aktien faldt med 2,9 pct.

KINA BLOKERER MILLIARDOPKØB

Qualcomm var også i fokus. Selskabet må opgive sin planlagte overtagelse af hollandske NXP for 44 mia. dollar. På otte ud af ni markeder fik selskabet den nødvendige godkendelse fra konkurrencemyndighederne, men ikke i Kina. Det tolkes af flere som et led i handelskrigen med USA, at kineserne nedlagde forbud, men det afvises fra officielt hold.

Qualcomm har nu opgivet købet, som blev annonceret for to år siden, og selskabet vil i stedet købe aktier tilbage for 30 mia. dollar. Aktien steg 7,0 pct.

ET MYLDER AF REGNSKABER

Juli er højsæson for kvartalsregnskaber i USA, og tallene offentliggøres i en lind strøm både før og efter markedets åbning. Det gav flere markante kursryk på den baggrund - ikke bare til Facebook.

I pluskolonnen fandt man færre end i minus.

Bedst gik det for chipproducenten Advanced Micro Devices, som lagde sine indtjeningstal frem onsdag aften. Aktien vandt mest af alle i S&P 500 med et plus på 14,3 pct.

Der var dog også positiv stemning omkring mediegiganten Comcast, som steg 4,0 pct. efter sit regnskab, mens American Airlines og Spotify, som ganske vist er svensk, men noteret i USA, vandt henholdsvis 4,8 pct. og 4,4 pct.

I taberkolonnen fandt man derimod legetøjsproducenten Mattel, som smed 4,2 pct., mens McDonald's mistede 1,7 pct.

Visa faldt tilbage med 0,1 pct., mens lillebror Mastercard tabte 3,2 pct. Paypal, der også gør sig i betalingsløsninger, faldt med 2,4 pct.

Medicinalselskabet Bristol-Myers Squibb faldt med 1,9 pct., og verdens største bryggeri, Anheuser-Busch InBev, som er dobbeltnoteret i USA og Belgien, smed 5,0 pct.

Bilkæmpen Ford fik heller ikke ros for sin nedjustering onsdag aften og planer om at påtage sig 11 mia. dollar i omkostninger til en restrukturering over tre til fem år. Aktien faldt 6,0 pct.

/ritzau/FINANS