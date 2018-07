Aktier: Facebook og Twitter slikker sår efter kurstæsk

Det brede S&P 500-indeks stiger beskedne 0,02 pct. fra start, Dow Jones-indekset lægger 0,09 pct. til, mens teknologiaktierne i Nasdaq falder 0,02 pct.

TWITTER OG FACEBOOK FÅR COMEBACK

Fredag faldt de tre indeks 0,3 til 1,5 pct. ført an af teknologiaktierne i Nasdaq, der havde en hård afrunding på ugen efter skuffende regnskaber fra Facebook og Twitter.

Facebook-aktien faldt 16,7 pct. i sidste uge, efter at væksten i brugerne ikke kunne følge med markedets forventninger i andet kvartal, mens Twitter tabte 20,5 pct. fredag, da det mistede en million brugere i andet kvartal.

Mandag stiger Facebook-aktien 0,6 pct., mens Twitter-aktien oplever en fremgang på 0,3 pct.

CATERPILLAR I FREMGANG

Blandt de regnskabsaktuelle selskaber er der fokus på Caterpillar, der har offentliggjort tal for andet kvartal, hvor forventningerne til 2018 blev opjusteret.

Selskabet, der blandt andet er kendt for sine gravemaskiner, kom ud kvartalet med et overskud på 2,97 dollar per aktie, og det overgik ifølge Bloomberg News det ventede resultat på 2,73 dollar.

Caterpillar venter nu et overskud for hele året på 11-12 dollar per aktie mod tidligere 10,25-11,25 dollar. Aktien stiger 1,6 pct.

Regnskab har der også været fra USA's største kødproducent, Tyson Foods, men her er modtagelsen anderledes negativ.

Selskabet har nedjusteret forventningerne til 2018 og giver blandt andet handelskrigen mellem USA og Kina skylden, da told på amerikansk svinekød påvirker salget negativt.

Selskabet venter nu et overskud før særlige poster på 5,70-6,00 dollar per aktie mod tidligere 6,55-6,70 dollar. Aktien falder 7,4 pct. fra start.

SEXCHIKANE-SAG I MEDIEGIGANT

Der er også fokus på mediekoncernen CBS, da topchef Les Moonves er anklaget for sexchikane af seks kvinder, der fredag stod frem i en artikel i tidsskriftet The New Yorker.

Les Moonves siger i en skriftlig udtalelse, at han har fremmet en kultur med respekt og muligheder for alle ansatte, men at han har overskredet grænser.

- Jeg erkender, at der har været tidspunkter for årtier siden, hvor jeg har fået nogle kvinder til at føle ubehag ved at gøre tilnærmelser. Det var fejl, og jeg fortryder det enormt, siger han i en kommentar.

Ifølge Bloomberg News vil bestyrelsen sætte sig sammen mandag for at drøfte situationen, og der overvejes at lave en undersøgelse. Aktien falder 3 pct.

Casinogiganten MGM får også opmærksomhed, da selskabet har indledt et samarbejde med britiske GVC om en fælles spilleplatform i USA, hvor begge selskaber i første omgang investerer 100 mio. dollar. Aktien stiger 0,3 pct. fra start.