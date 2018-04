Aktier: Facebook og Twitter banker til vejrs i positivt marked

Ved handelsstart stiger det it- og teknologitunge Nasdaq-indeks med 1,4 pct., mens Dow Jones-indekset og S&P 500-indekset må nøjes med stigninger på henholdsvis 0,4 pct. og 0,5 pct. Det sker, efter at de to indeks onsdag steg mellem 0,2 og 0,6 pct., samtidig med at Nasdaq-indekset måtte ned med 0,1 pct.

Men torsdag går det altså noget bedre for Nasdaq-indekset, og det hænger blandt andet sammen med en stigning på 8,4 pct. til 173,16 dollar for Facebook.

Det sociale medie, som ellers har været i vælten på grund af lemfældig omgang med private personers data, har fremlagt regnskab for første kvartal, hvor indtjeningen overraskede positivt i forhold til analytikernes forventninger ifølge Bloomberg News.

Overskuddet per aktie endte på 1,69 dollar, mens analytikerne havde regnet med et overskud på 1,35 dollar per aktie.

Facebooks stifter og administrerende direktør, Mark Zuckerberg, lægger i sine kommentarer til regnskabet ikke skjul på, at han kunne have frygtet et dårligere regnskab.

- Selv om vi har stået over for væsentlige udfordringer, så har vores fællesskab og forretning fået en stærk start på 2018, lyder det fra Mark Zuckerberg.

Også Twitter, der er et af de andre helt store sociale medier, starter torsdagen positivt, da selskabets aktie stiger 2,9 pct. til 30,61 pct.

Det følger, efter at UBS har opjusteret anbefalingen af aktien til "køb" fra "neutral", mens kursmålet er hævet til 36 dollar fra 32 dollar oven på onsdagens stærke regnskab, der overgik markedets forventninger.

Regnskab er der ligeledes kommet fra Pepsico - i dette tilfælde op til torsdagens handelsåbning. Selskabet, der blandt andet står bag Pepsi-sodavanden, overraskede i første kvartal positivt målt på både omsætning og indtjening, og investorerne reagerer ved at sende aktien op med 1,3 pct. til 102,48 dollar.

Det sker på trods af meldinger om, at sodavandsforretningen ikke længere vokser i samme grad som førhen, mens det har været de snackbaserede aktiviteter, som i stedet har måttet trække læsset for at hive de pæne resultater i land for Pepsico.