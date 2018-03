Aktier: Facebook får lidt genrejsning efter nyt tiltag

Nasdaq-indekset dykker 0,1 pct. fra start, mens S&P 500 stiger 0,3 pct., og Dow Jones-indekset løftes 0,6 pct.

Det følger efter tunge fald tirsdag, hvor presset på aktierne primært kom fra teknologisektoren, hvor sagen om datalæk fra Facebook trak kraftigt ned i hele sektoren på grund af frygt for strammere regulering i fremtiden.

Men onsdag får Facebook et lille comeback, mens flere af de andre teknologiaktier fortsætter nedturen.

Aktien er startet 0,4 pct. højere i 152,75 dollar, men er fortsat dykket med godt 17 pct., siden sagen om lækket til Cambridge Analytica, der angiveligt var med til at påvirke valgkampen ved det amerikanske præsidentvalg, så dagens lys.

Twitter fortsætter omvendt ned med et fald på 2 pct., mens Alphabet, der er moderselskabet bag Google, falder 0,8 pct.

For Facebook giver det positiv afsmitning, at selskabet nu har præsenteret et nyt værktøj, der skal gøre det lettere for brugerne at se og få adgang til egne data.

På den måde skal det også blive lette at finde, downloade eller slette de data, som Facebook har om brugerne.

En time før åbningen af markedet onsdag fik investorerne nyt fra makrofronten i form af den tredje opgørelse af det amerikanske bruttonationalprodukt (BNP) i fjerde kvartal.

Det gav en positiv overraskelse, da BNP steg med 2,9 pct. i sidste års sidste kvartal sammenlignet med tredje kvartal, men opgjort i annualiserede tal.

Økonomerne havde ifølge estimater fra Bloomberg News ventet en fremgang på 2,7 pct., efter at den anden opgørelse havde vist et løft på 2,5 pct.

Samtidig steg privatforbruget i fjerde kvartal med 4,0 pct. mod en forventning om en fremgang på 3,8 pct. blandt økonomerne.