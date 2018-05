Aktier: Europæisk inspireret nedtur fra handelsstart i USA

Her sættes dagsordenen af den politiske krise, der materialiserede sig i weekenden i Rom og som for alvor fik effekt i finansmarkederne, da handlerne i London tirsdag vendte tilbage fra lang weekend.

De tre toneangivende amerikanske aktieindeks ligger kort efter handelsstart med fald på 0,7 pct. for de brede S&P 500-indeks, på 0,3 pct. for det teknologidominerede Nasdaq-indeks og på 0,8 pct. for de tunge aktier i Dow Jones.

Den italienske uro har ramt euro, som svækkes overfor dollar til ugunst for de amerikanske aktier. Og mismodet øges yderligere af et fald i olieprisen på over 1 pct. i forlængelse af spekulationer om, at Saudi Arabien og Rusland overvejer en stigning i olieproduktionen, som skal kompensere for manglende olieeksport fra Iran og Venezuela.

Som i Europa er det også i USA først og fremmest bankerne, der rammes af usikkerheden.

Bank of America falder 2,1 pct. kort efter åbningen, JPMorgan falder 1,9 pct., og Goldman Sachs mister 2,1 pct.

Tirsdag er i øvrigt dagen, hvor Starbucks sender 175.000 amerikanske ansatte på anti-racisme-kurser. Henved 8000 Starbucks-butikker holder lukket i dagens anledning, og kaffe-aktien falder 0,4 pct. i de første handler.

Kort efter åbningen kommer der makronyt om den amerikanske forbrugertillid i maj, som ifølge Bloomberg News ventes at være faldet til 128,0 fra 128,7 i april.