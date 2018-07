Aktier: Europæisk flygigant til himmels i grønt marked

I London stiger FTSE 100 med 0,3 pct., mens CAC 40 i Paris stiger 0,6 pct. I Frankfurt peger DAX-indekset op med 0,2 pct., og for det paneuropæiske Stoxx 600 er der tale om en stigning på 0,6 pct.

Fredag trådte de forhøjede toldsatser fra USA mod Kina for 34 mia. dollar endelig i kraft, men det ignorerer investorerne mandag.

»Selve toldsatserne er der ikke noget nyt i, og markedet har været opmærksom på dem i over en måned nu. Vilkårene er stadig gunstige for økonomisk vækst, og det gør det muligt for markederne at bevæge sig op,« skriver London Capital Groups researchafdeling i en analyse ifølge Reuters.

Øverst i Stoxx 600 finder man flyselskabet Air France-KLM, der letter med 7,6 pct., efter at der er offentliggjort overraskende positive trafiktal.

Samtidig går der i franske medier rygter om, at selskabet er tæt på at finde sin nye administrerende direktør. Den sidste tog sin afsked, efter at selskabet blev ramt af strejker blandt selskabets piloter, der forlangte en højere løn. Stigning kommer dog, efter at værdien af selskabet er faldet 45 pct. i løbet af i år, skriver Bloomberg News.

På Island taber Icelandair til gengæld højde med 24,9 pct. I en meddelelse søndag oplyste selskabet, at man ser sig nødsaget til sænke forventningerne til driftsresultatet (EBITDA) for 2018 til 120-140 mio. dollar. I meddelelsen fremgår det, at det blandt andet skyldes forsinkelser på grund af dårligt vejr.

Tidligere forventede selskabet et driftsresultat på 170-190 mio. dollar.

/ritzau/FINANS