Aktier: Ericsson, Electrolux og H&M i store udsving

På Stockholm-børsen er det væltet ind med regnskaber, og mange af den har givet anledning til relativt store bevægelser, hvilket gælder for selskaber som Electrolux, Ericsson og H&M.

Det paneuropæiske Euro Stoxx 600-indeks ligger ved 13-tiden derimod næsten uændret i 395,93 efter en nogenlunde ligelige fordeling mellem stigende og faldende sektorer.

PÆNE TAL FRA SEB

Den svenske storbank SEB kunne onsdag morgen løfte sløret for en bedre indtjening i fjerde kvartal end ventet. På bundlinjen havde banken et overskud på 3,2 mia. svenske kr., hvor analytikerne ifølge et estimat fra SME Direkt havde ventet et plus på 2,9 mia. svenske kr. Aktien i SEB ligger efter en præstation 1,9 pct. højere.

Endnu større er reaktionen dog på regnskabet fra Electrolux, som stiger 6,5 pct. Den svenske hvidevareproducent øgede i fjerde kvartal driftsresultatet med 5 pct. fra samme periode året før til 2 mia. svenske kr., hvilket var lidt over analytikernes forventninger på 1,9 mia. svenske kr.

DUKKERT TIL ERICSSON

Ericssons regnskab får derimod en kold skulder af investorerne, og det var da også et skuffende et af slagsen, da driftsoverskuddet før særlige poster blot viste 0,4 mia. svenske kr. i fjerde kvartal, hvilket er 4,4 mia. svenske kr. lavere end i samme periode året før.

Analytikerne havde ifølge SME Direkt ventet et overskud på 1,68 mia. svenske kr. på denne post, og aktien straffes med et fald på 6,6 pct.

Det svenske tøjselskab Hennes & Mauritz (H&M) falder desuden 5,9 pct., efter at selskabet i sit regnskab for det forskudte regnskabsår 2016/17 erkender, at det heller ikke i 2017/18 når det langsigtede mål om en vækst på 10-15 pct. årligt. I 2016/17 var væksten på blot 3 pct. i 2016/17.

BRITISK SERVICESELSKAB FALDER OVER 40 PCT.

På den britiske børs falder outsourcingselskabet Capita, der blandt andet leverer forskellige software- og it-løsninger til offentlige og private selskaber, hele 41 pct., efter at selskabets har suspenderet sit endelige udbytte og planlægger at udstede nye aktier som led i en restrukturering af selskabet.

