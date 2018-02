Aktier: Endnu en dag med grønne tal på Wall Street

Vedtagelsen af Donald Trumps budget, der blandt andet indeholdt en infrastrukturplan, ser ud til at have haft en positiv indvirkning på aktierne, skriver Reuters.

Dow Jones indekset steg 1,7 pct., mens S&P 500 indekset endte 1,4 pct. højere, og Nasdaq steg 1,6 pct.

Stigningen forklares af Reuters blandt andet med, at økonomien stadig er stærk, så der er ingen grund til panik eller til at sælge.

- Investorerne har i weekenden sikkert overvejet tingene, og de har konkluderet, at økonomien stadig er stærk, og indtjeningen følger med, så der er ingen særlig grund til panik eller til at sælge. Nogle af pengene kom tilbage i markedet, siger John Carey, der er portefølje manager i Amundi Pioneer Asset Management i Boston, til Reuters.

På trods af stigningen mandag ser strateger ifølge Reuters stadig, at volatiliteten kan fortsætte på markederne.

Blandt højdespringerne i S&P 500-indekset var Apple Inc., der steg 4 pct., efterfulgt af Amazon.com, der steg 3,5 pct.

Før den amerikanske børsåbning mandag var Restaurant Brand International, der blandt andet står bag fastfood-kæden Burger King, klar med regnskab for fjerde kvartal. Omsætningen ramte under analytikernes forventninger, mens indtjeningen til gengæld var højere end ventet.

I fjerde kvartal landede hele koncernen en ordinær indtjening per aktie på 66 cent, mens analytikernes havde sat næsen op efter 57 cent per aktie, skriver Bloomberg.

For Burger King-kæden var der tale om en positiv overraskelse, da det sammenlignelige salg steg 4,6 pct. mod de forventede 2,5 pct.

Tallene fik aktien i Restaurant Brand International til at stige 6,1 pct. tirsdag, hvor også aktien i konkurrenten McDonald's steg 1,9 pct.

Selv om mandag endte i plus, tyder det på, at markederne åbner i minus. Futures på Dow Jones ligger med et fald på 0,3 pct., S&P 500-futures ligger med et fald på 0,2 pct., mens futures for Nasdaq-aktierne falder 0,1 pct.