Aktier: DSV og FLS kan få fokus fra analytikernyt

Denmark's DSV CEO Jens Bjorn Andersen (R) talks to a truck driver at the company's headquarter outside Copenhagen, Denmark, October 3, 2016. REUTERS/Jacob Gronholt-Pedersen. (Foto: STAFF/Scanpix 2016)

Den danske superliga for aktier, C25, lukkede fredag 0,9 pct. højere i 1151,75. Indekset er i år steget 0,5 pct. Kun 4 aktier faldt fredag ud af de tilsammen 25.

Eneste deciderede selskabsnyhed kommer fra fodboldklubben AaB. Den nordjyske fodboldklub meddelte i weekenden, at forventningerne nedjusteres til et overskud før skat på 12-14 mio. kr. mod tidligere 15-20 mio. kr.

I Asien har investorerne startet ugen positivt, og der er overvejende grønne tal på de ledende asiatiske børser. I USA gik handlerne fredag på weekend med meget positive tal, da de tre ledende aktieindeks, S&P 500, Nasdaq, og Dow Jones, steg til rekordniveauer. Mandag morgen er amerikanske futures blandede.

»Europæiske aktier åbner i plus, med god stemning på de asiatiske børser her til morgen, som fortsætter fredagens stærke tendenser,« skriver Anderas Østerheden Hansen, seniorstrateg i Nordea, i en kommentar.

DSV SCORER NYT KURSMÅL

Det danske transportselskab DSV har fået løftet kursmålet af amerikanske Morgan Stanley, der har kigget nærmere på aktien. Kursmålet lyder nu på 610 kr. mod 555 kr. tidligere, viser data fra Bloomberg News.

Kursmålet indikerer et potentiale på 24 pct. i forhold til fredagens slutkurs på 492,30 kr.

Norske DNB har indledt dækning af mine- og cementselskabet FLSmidth. DNB anbefaler "køb" og sætter kursmålet for aktien til 410. kr.

Kursmålet svarer til et positivt potentiale på 12,9 pct. i forhold til lukkekursen på 363,10 kr. fredag, hvor FLSmidth-aktien steg med 1,4 pct.

Mindre positive er det canadiske finanshus RBC Capital Markets overfor Nordea. Efter et kedeligt regnskab torsdag har canadierne nu sænket anbefalingen af aktien til "sector perform" fra tidligere »outperform«. Kursmålet er endvidere reduceret til 110 svenske kr. fra tidligere 125 svenske kr.

Nordea lukkede fredag i 72,48 kr. efter en stigning på 1,8 pct.

EUROPÆISK ENERGIAFTALE KAN HJÆLPE NKT

Mandag kan det også være værd at holde øje med kabelselskabet NKT, efter der fredag kom en positiv nyhed fra EU. EU-landene blev nemlig enige om en aftale om at udbygge energiinfrastrukturen i EU, og her skal der bruges kabler.

Det smittede fredag af på NKT, der steg med 5,6 pct. til 268,48 kr. fredag.

Fredag sluttede også positivt for William Demant, der sluttede med rekordniveau med en stigning på 1,9 pct. til 188,90 kr. på en dag, uden der var nogen specifikke nyheder om selskabet. Aktien er steget 8,9 pct. siden nytår og er i løbet af det sidste år steget med hele 46,2 pct.

Luxor godkendte fredag på sin generalforsamling at udbetale et udbytte til aktionærerne, og det betyder at der mandag fragår et udbytte på 22 kr. per aktie i investeringsselskabet.

Luxor blev ikke handlet fredag og lå i en pris på 458 kr. per aktie.

For AaB er det færre tv-kroner, der gør, at fodboldklubben har været nødsaget til at sænke forventningerne.

»Nedjusteringen skyldes færre TV-indtægter end budgetteret og svigtende matchday-omsætning i fjerde kvartal samt sponsorindtægter under forventning, men også øgede sponsoromkostninger,« oplyser fodboldklubben.

Endvidere har klubben haft øgede administrationsomkostninger, herunder udgifter i forbindelse med nedskrivning af aktiestørrelsen samt rådgivning i forbindelse med den såkaldte Christian Bassogog-sag.

AaB lukkede fredag i 198 kr. efter et fald på 1,5 pct.