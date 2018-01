Aktier: Dow og S&P i rekord trods Trump støtte til dollar

Stigningerne kom trods kommentarer fra præsident Donald Trump om, at han, i kontrast til finansminister Steven Mnuchin, ønsker en stærk dollar.

Fredag morgen er der fortsat en positiv tilgang til aktiemarkederne. Futuresmarkedet ligger med stigninger på 0,2-0,3 pct.

Torsdag lukkede S&P 500-indekset med en gevinst på under 0,1 pct., hvilket dog var nok til at nå 2839,25, der er den højeste indeksværdi nogensinde.

Dow Jones-indekset sluttede med en stigning på godt 0,5 pct. i rekorden 26.392,79, mens Nasdaq-indekset endte dagen med et lille drop på under 0,1 pct. i 7411,16.

Den amerikanske valuta og regnskaber fra nogle af de store selskaber viste vejen for markedet.

Dollar havde først den største en-dages svækkelse i syv måneder, efter at finansminister Steven Mnuchin havde givet udtryk for tilfredshed med en svagere valuta, der anses som værende til gavn for de store amerikanske multinationale virksomheder.

Men torsdag sagde præsident Trump, at han ønsker en stærk dollar.

De varierende meldinger gav blandt andet udslag i et drop på 3,5 pct. i verdens største producent af bygge- og anlægsmaskiner, regnskabsaktuelle Caterpillar, trods et solidt kvartalsregnskab, der slog analytikernes forventninger.

Men efter meldingen fra Trump vendte markedet, og Caterpillar endte dagen med et plus på 0,6 pct.

»Hvis væksten fortsætter, som vi forventer, bør vi se en rotation ud af de her mega-cap teknologivirksomheder og ind i flere af de højere-værdisatte virksomheder. Og det er for eksempel Caterpillar,« vurderer investeringschef Jack Ablin fra BMO Private Bank i Chicago over for Reuters.

DEFENSIVE PAPIRER I TOP I S&P

De defensive aktier i forsyningsselskaberne blev med bred margin dagens vinder.

Forsyningssektoren steg 1,5 pct. og blev fulgt af sundhedssektoren, der med et plus på 0,9 pct. var dagens næstbedst-præsterende segment.

Stigningen skyldes blandt andet Biogen, der steg 2,1 pct. efter en fjerdekvartals-omsætning, der skød over Wall Streets estimater grundet et højere salg af det nyligt lancerede lægemiddel Spinraza.

En robust kvartalsindtjening og gode økonomiske data har givet Wall Street en stærk start i 2018, hvor de tre store indeks er steget mere end 6 pct. i år. Men stigningerne i det forløbne år bekymrer nogle investorer, der imødeser en korrektion.

»Det er et marked, der trives på gode nyheder og ignorerer al dårligdom. Det er skræmmende. Korrektionen bliver brutal og kommer til at gøre ondt, når den sætter ind,« siger chefstrateg Jake Dollarhide fra Longbow Asset Management i Tulsa til Reuters.

Efter børstid leverede den amerikanske chipproducent Intel et stærkt regnskab med såvel højere overskud som omsætning end estimeret. Og trods en lidt svagere forventningsudsigt end ventet, steg Intels aktie 3,7 pct. i eftermarkedet efter et fald i den ordinære handel på 0,5 pct.