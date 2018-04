Aktier: Direktør-stoledans tager opmærksomhed i rød start

. Store ledelsesrokader hos Danske Bank, Tryg, Topdanmark og Alm. Brand præger nyhedsstrømmen omkring det danske aktiemarked fredag morgen, hvor stemningen generelt er til den svage side efter nye toldtrusler fra Donald Trump.

Efter knap et kvarters handel falder C25-indekset med 0,1 pct. til 1108,76.

Blandt de mindre aktier bliver Bang & Olufsen desuden belønnet for en opjustering af forventningerne i sit regnskab for tredje kvartal 2017/18.

Den overordnede negative tendens er udløst af, at USA's præsident, Donald Trump, torsdag aften løftede sløret for planer om yderligere 100 mia. dollar i toldsatser på kinesiske varer som svar på den "uretfærdige gengældelse" fra Kina.

DANSKE BANK I STOR ROKADE

Danske Bank har kastet ledelseskortene op i luften og blandet dem godt sammen med en ny ændring af bankens organisation.

Danmarks største bank slår Personal Banking og Business Banking sammen i landeorganisationer under Banking DK og Banking Nordic, der omfatter Norge, Sverige og Finland.

Samtidig udvides direktionen med fire nye bankdirektører.

Den største ændring er, at Christian Baltzer kommer til som ny finansdirektør i stedet for Jacob Aarup-Andersen, som nu bliver chef for Wealth Management. Her afløser han Tonny Thierry Andersen, der stopper i Danske Bank, hvor han ellers har været siden 1999 - blandt andet som finansdirektør i en periode.

Christian Baltzer kommer fra forsikringsselskabet Tryg, som dermed mister sin finansdirektør. Han stopper i midten af oktober, hvor han skifter til Danske Bank, og Tryg har nu iværksat jagten på en ny kassemester.

Danske Bank-aktien falder med 0,3 pct. til 224,80 kr. fra start, mens Tryg stiger med 0,1 pct. til 140,50 kr.

IT-DIREKTØR SKIFTER FORSIKRINGSSELSKAB

Stoledans har der også været Alm. Brand og Topdanmark i mellem, hvor førstnævntes direktør for it og digitalisering stopper for at tiltræde en lignende stilling hos sidstnævnte. Det sker per 1. oktober.

Thomas Erichsen skal i Topdanmark erstatte Marianne Wier, der stoppede som direktør for teknologi og innovation hos Topdanmark i begyndelsen af februar.

Hos Alm. Brand bliver økonomidirektør Rasmus Werner Nielsen midlertidig ansvarlig for it og digitalisering, indtil der er fundet en permanent afløser for Thomas Erichsen.

Alm. Brand falder med 0,3 pct. til 60,70 kr., mens Topdanmark bakker 0,1 pct. til 284 kr.

BANKHANDEL STADIG I FOKUS

Der er desuden fortsat fokus til Jyske Bank og Nordjyske Bank, efter at Jyske Bank kort før lukketid torsdag hævede sit bud på de resterende aktier i den nordjyske kollega til 190 kr. per aktie fra 170 kr. per aktie.

Forhøjelsen følger i hælene på et møde mellem de to banker, hvor bestyrelsen fra Nordjyske Bank orienterede Jyske Bank om, at det første købstilbud ikke var tilstrækkeligt attraktivt.

- Det forhøjede tilbud fra Jyske Bank i dag betyder, at der foreligger en ny situation, som bestyrelsen nu vil vurdere under hensyntagen til bankens og aktionærernes interesser, skriver Nordjyske Bank i meddelelsen fra torsdag aften.

Meddelelsen torsdag nåede at ramme inden markedets lukketid, og det sendte Nordjyske Bank op med 11,4 pct. Der bliver aktien fredag morgen, mens Jyske Bank falder med 0,5 pct. til 350,30 kr. Aktien er faldet 13 ud af 15 handelsdage, siden det oprindelige tilbud blev fremsat.

B&O BELØNNET FOR OPJUSTERING

Efter et flot tredje kvartal for 2017/18 med fremgang over hele linjen kunne Bang & Olufsen fredag morgen opjustere sine forventninger til omsætningen.

Selskabet venter nu en omsætningsvækst på over 10 pct. i hele regnskabsåret mod den tidligere forventning om en salgsvækst på netop 10 pct.

Forventningen til driftsmarginen (EBITDAC) fastholdes på 8-10 pct.

B&O-aktien stiger med 2,9 pct. til 172 kr. efter en stor stigning på godt 7 pct. torsdag.

FLS TEKNISK PRESSET

I bunden af C25 falder FLSmidth med 2,3 pct. - eller 9,1 kr. - til 381 kr. Fredag fragår retten til et udbytte på 8 kr. aktien.

Udbytteret fragår der også i Monberg & Thorsen, der ejer 46 pct. af entreprenørkoncernen MT Højgaard.

Her er udbyttet 2 kr. per aktie, men Monberg-aktien er endnu ikke handlet fredag morgen.

/ritzau/FINANS