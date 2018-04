Aktier: DFDS-opkøb kan stjæle fokus i nervøst marked

Det danske aktiemarked kan se frem til en nervøs åbning - sandsynligvis med negativ fortegn, når handlerne sætter sig til skærmene ved markedets åbningstid. Fokus kan komme på DFDS, efter af rederiet torsdag morgen har offentliggjort et opkøb i milliardklassen.

De amerikanske futures ligger med små plusser på mellem 0,2-0,3 pct., men aktierne i Asien er faldende over stort set hele linjen. Den tyske DAX-future peger 0,1 pct. ned. De amerikanske markeder rørte ikke meget på sig, efter at den danske handel var slut onsdag.

Samlet dykkede C25-indekset onsdag 1,2 pct. til 1102,88 med fald i 22 af 24 aktier. I resten af Europa var aktiemarkederne præget af røde tal, og særligt geopolitiske spændinger mellem USA og Rusland var i fokus.

DFDS MED STORT OPKØB

Det danske rederi DFDS lægger 7,1 mia. kr. på bordet for rederiet U.N. Ro-Ro. Rederiet, der er den førende tyrkiske operatør af fragtruter i Middelhavet, har ruter fra Tyrkiet til Italien og Frankrig.

Der er tale om, hvad DFDS betegner som en "særdeles profitabel virksomhed". Rederiet har en markedsandel på omtrent det dobbelte af den nærmeste konkurrent i Tyrkiet.

DFDS har som følge af købet opjusteret forventningerne til omsætningen og driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, EBITDA, i 2018. Selskabet ser nu overskuddet stige 8 pct. mod tidligere 2 pct. og EBITDA på 3-3,2 mia. kr. mod tidligere 2,65-2,85 mia. kr.

Overtagelsessummen på de 7,1 mia. kr. på gældfri basis er hovedsageligt finansieret gennem bindende gældsfinansiering. Som led i overtagelsen annullerer DFDS sit aktietilbagekøbsprogram og suspenderer sin dividende i 2018.

DFDS-aktien lukkede 0,3 pct. lavere i 345,80 kr. i onsdagens handel.

FLERE ÆNDREDE KURSMÅL

Forud for åbningen har flere finanshuse haft danske selskaber under luppen. Det drejer sig om Sydbank, FLSmidth og Tryg.

Svenske SEB er blevet lidt mildere stemt over for aktien i Sydbank, hvor anbefalingen ifølge data fra Bloomberg News hæves til "hold" fra "sælg". Samtidig justeres kursmålet til 235 kr. fra 243 kr.

SEB gik på "sælg" i Sydbank den 20. februar, hvor banken afleverede sit årsregnskab for 2017, der blev modtaget skidt i markedet. Siden dengang er aktien faldet med små 7 pct. Onsdag sluttede Sydbank-aktien i 239,40 kr. efter et fald på 0,3 pct.

FLSmidth er ikke længere på købslisten hos DNB. Den norske bank sænker anbefalingen til "hold", men holder fast i sit kursmål på 410 kr., rapporterer Bloomberg News. Kursmålet ligger over 7 pct. højere end lukkekursen onsdag på 381,70 kr.

FLS-aktien lukkede onsdag med et fald på 1,6 pct. til 381,70 kr.

Den schweiziske storbank Credit Suisse har skåret kursmålet for forsikringsselskabet Tryg til 150 kr. fra 158 kr., rapporterer Reuters. Anbefalingen af Tryg, der kom med regnskab for første kvartal onsdag morgen, er uændret "neutral".

Tryg fik et nettoresultat på 426 mio. kr. i årets første tre måneder og ramte dermed et godt stykke over analytikernes estimat på 362 mio. kr., viser tal fra Ritzau Estimates.

Præmieindtægterne skuffede dog en smule, da de faldt til 4420 mio. kr. fra 4458 mio. kr. og lå en bid under analytikernes estimat på 4500 mio. kr. Tryg-aktien sluttede onsdag 0,6 pct. højere i 142 kr.

AKTIER HANDLER UDEN RETTEN TIL UDBYTTE

Torsdag handles Tryg-aktien uden retten til udbytte.

Det samme gør sig gældende for ISS, Rockwool International og Københavns Lufthavne, KBHL.

I ISS-aktien fragår retten til et udbytte på 7,70 kr. Aktien lukkede i 215,50 kr. det var et fald på 0,8 pct. Rockwool handler uden retten til et udbytte på 24,10 kr. A-aktien lukkede med et fald på 1,8 pct. til 1680 kr., mens B-aktien lukkede 1,5 pct. lavere i 1860 kr.

KBHL-aktien handles torsdag uden retten til et udbytte på 100,10 kr. Aktien endte uændret i onsdagens handel.

/ritzau/FINANS