Aktier: Det danske eliteindeks går efter fire på stribe

Over den seneste halvanden uge er C25 steget seks ud af syv handelsdage, og det har løftet indekset op til bare 1,7 pct. fra sit højeste niveau nogensinde.

Tirsdagen var dog en relativt rolig af slagsen på finansmarkederne, da der ikke for alvor var nyt for investorerne at forholde sig til, og det samme ser ud til at gøre sig gældende onsdag morgen. Handelen med futures indikerer stigninger i omegnen af 0,1 til 0,2 pct. i Europa og USA.

MATAS KØBER OP

Matas har bragt sig selv i fokus onsdag morgen med et opkøb til 130 mio. kr.

For det beløb køber materialistkæden Firtal Group, som er en dansk virksomhed, der driver ni forskellige nichewebshops, hvoraf Helsebixen.dk er den primære.

Firtal ventes at omsætte for mere end 140 mio. kr. i 2018, svarende til en vækstrate på over 50 pct., og driftsmarginen (EBITDA) ligger på over 11 pct.

Købet får Matas til at hæve sin ambition for salget i regnskabsåret 2022/23 til "cirka 4 mia. kr." mod tidligere "3,7 til 3,9 mia. kr."

Sydbank var bundskraberen på den danske børs onsdag efter et halvårsregnskab, der slet ikke faldt i investorerne smag. Det har også onsdag fået Handelsbanken til at sænke sit kursmål for Sydbank med 25 kr. til 230 kr., mens anbefalingen "akkumulér" dog får lov til at blive. SEB, der siger "sælg", sænkede allerede tirsdag kursmålet til 188 kr. fra 226 kr.

Sydbank-aktien faldt 11,2 pct. til 194,10 kr. oven på regnskabet, som bød på en faldende indtjening og en lille nedjustering af forventningerne til hele året.

Royal Unibrew var til gengæld C25-topscorer tirsdag efter et regnskab mandag aften med endnu en opjustering - den tredje på to måneder. Aktien steg til rekordniveauet 565 kr., og flere analytikere har løftet deres kursmål for bryggeriet.

Rockwool steg også til rekordkurs tirsdag, da B-aktien gik 1,4 pct. frem til 2700 kr. Efterfølgende kom det frem, at topchef Jens Birgersson har udnyttet optioner til at købe 20.000 Rockwool-aktier til kun 769 kr. i stykket og derefter solgt dem i markedet med en gevinst på 38 mio. kr. før skat.

Onsdagens regnskabskalender viser, at en række af børsens mindre aktier kommer på banen med halvårstal. Det gælder FC Københavns ejer, Parken Sport & Entertainment, samt Andersen & Martini, Scandinavian Brake Systems og Fast Ejendom Danmark.

Senere onsdag kommer der desuden regnskab fra ALK-Abellós franske rival Stallergenes Greer.