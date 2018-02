Aktier: Det bredere marked tilbage i lille plus

De amerikanske aktier lukkede uens torsdag, hvor det bredere marked satte en stopper for de foregående dages kursskred med gevinster i industri- og energisegmentet, mens teknologipapirerne fortsatte glideturen nedad.

Torsdag lukkede S&P 500-indekset med et plus på 0,16 pct. i 2703,96. Dow Jones-indekset sluttede med en gevinst på knap 0,7 pct. i 24.962,48, mens Nasdaq endte med et tab på 0,1 pct. i 7210,09.

De traditionelle store indeks øgede fra morgenstunden, da bekymringer om hurtigere renteforhøjelser fra centralbanken, Federal Reserve, blev reduceret. Det skyldes kommentarer fra en af bankens topfolk, James Bullard fra Federal Reserve i St. Louis, der udtrykte bekymring for, at en »bunke renteforhøjelser« vil gøre pengepolitikken restriktiv.

Kommentaren tog brodden af det rentehop, der onsdag opstod i kølvandet af referatet fra Federal Reserves pengepolitiske møde i slutningen af januar, der blev tolket som et udtryk for et øget antal renteforhøjelser fra centralbanken end hidtil planlagt i år.

Stigningerne falmede imidlertid en del i dagens løb, og de store indeks sluttede et stykke under dagens toppunkt.

»Stigningen på Bullards kommentarer var lidt overdrevet. Jeg ville næppe købe aktier aggressivt op, før rentebilledet står mere klart, og da det nok vil sker på et højere niveau, vil det bare skabe problemer for aktierne,« siger markedschef Michael O'Rourke fra JonesTrading i Connecticut til Reuters.

Bekymringer over stigende renter har sat en kæp i hjulet for Wall Street, hvor markedsdeltagere generelt stort set stadig venter, at Fed hæver renten tre gange i år begyndende ved næste møde i marts.

Mange analytikere mener, at markedet kan absorbere stigningen, så længe de økonomiske data viser fremgang. Fredag morgen er optimismen fremtrædende, idet de amerikanske futures stiger 0,1-0,2 pct.

EJENDOMSBRANCHEN

Især ejendomsselskaberne er eksponeret over for renteniveauet, og dagens lille skred i renten betød et tilbageløb af kapital til branchen efter onsdagens store kursdyk.

Ejendomsselskaberne udgjorde den absolutte top i S&P 500 med en gevinst på godt 1,1 pct.

Energi, råvarer og industri blandede sig i toppen af det brede indeks med stigninger på henholdsvis knap 1,1 pct., 0,7 pct. og 0,6 pct.

For energiselskabernes vedkommende var det et overraskende stort træk på de amerikanske olielagre, der blev den udløsende faktor for efterspørgslen efter segmentet.

Derimod gav de vigende renter anledning til kursklø til finanspapirerne, der qua den store eksponering mod rentemarkedet fik en lussing på 0,8 pct.

Blandt enkeltaktierne var der begejstring for Chesapeake Energy Corp efter et godt regnskab med tilhørende solide forventninger. Aktien steg knap 22 pct.

Og efter børstid fremlagde de opsplittede Hewlett Packard-selskaber, Hewlett Packard Enterprise, og Hewlett Packard Inc. kvartalsregnskaber.

Hewlett Packard Enterprise blæste forbi alle forventninger med en stigning på 12 pct. i eftermarkedet til følge, mens HP Inc. holdt et lidt mere adstadigt tempo, der dog alligevel blev honoreret med et kurshop på knap 7 pct. i eftermarkedet.