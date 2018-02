Aktier: Den negative udvikling fortsætter

Den negative tendens fortsætter fra åbningen de amerikanske aktiemarkeder torsdag, hvor inspirationen fra de asiatiske børser pegede i grøn retning, men hvor de europæiske kolleger efterfølgende har indtaget pessimistiske positioner.

Efter de første handler ligger det brede S&P 500-indeks 0,4 lavere, mens Nasdaq-indekset taber 0,3 pct. og de tunge aktier Dow Jones-indekset falder 0,6 pct.

Onsdag lukkede S&P 500-indekset med et minus på 0,5 pct. Dow Jones-indekset sluttede med et tab på 0,1 pct., mens Nasdaq endte med et indeksdrop på 0,9 pct. til 7051,98.

Fra den politiske scene byder dagen på afstemning i Senatet om en budgetaftale, der hindrer en nedlukning af statslige aktiviteter og suspendere gældsloftet.

På selskabsniveau ventes igen regnskaber fra en lang række selskaber - der i blandt forsikringsmastodonten AIG, dækproducenten Goodyear, fødevarekoncernen Kellogg og tobakskoncernen Philip Morris.

Mediekoncernen Viacom kom før markedsåbningen med sine tal, der rapporterede en omsætning på 3,07 mia. dollar i første kvartal mod en ventet omsætning på 3,2 mia. dollar. Overskuddet per aktie blev på 1,03 dollar mod et ventet overskud på 0,93 dollar. Aktien løftes 6,2 pct. i de indledende handler.

Det israelske medicinalselskab Teva, der har danske Kåre Schultz som topchef, og som også e noteret i New York ramte over analytikernes forventninger med både omsætningen og indtjeningen i de sidste tre måneder af 2017, på trods af at begge poster faldt markant i perioden.

I fjerde kvartal dykkede omsætningen 16 pct. til 5,46 mia. dollar, mens den ordinære indtjening per aktie nåede op på 93 cent. Indtjeningen var dermed også en del lavere end i samme periode af 2016, hvor indtjeningen per aktie endte på 1,38 dollar. Til sammenligning havde aktieanalytikerne ventet en omsætning på 5,28 mia. dollar og en indtjening på 76 cent per aktie, og derfor kom begge poster alligevel bedre ud end ventet, skriver Bloomberg News.

Medicinalaktien taber 9,5 pct. fra handelsstart.

Yum Brands, der ejer fastfood-kæder som KFC, Pizza Hut og Tarco Bell, serverede et overskud på 0,96 dollar per aktie mod en forventning om 0,80 dollar ifølge Bloomberg News og præsterede en stigning i den globale omsætning på 4 pct. mod en ventet vækst på 2,4 pct.

Men kort efter åbningen ligger aktien 1,5 pct. lavere.

/ritzau/FINANS