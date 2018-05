Aktier: Den negative stemning vendte men futures peger ned

Fredag morgen blusser de røde tal igen op på aktiefronten. De amerikanske futures falder 0,3-0,4 pct.

Der var lagt op til pæne kursfald i USA torsdag på baggrund af en række skuffende regnskaber og onsdagens rentemelding fra den amerikanske centralbank, som kunne indikere ikke bare to, men tre yderligere renteforhøjelser i år. Før middagstid lå alle tre toneangivende aktieindeks i minus 1 pct. eller mere, men ud på eftermiddagen kravlede aktierne atter opad.

På den baggrund endte det brede S & P 500-indeks, der ellers på et tidspunkt var 1,6 pct. nede, torsdagens handel med et lille fald på 0,2 pct., mens Nasdaq også lukkede knap 0,2 pct. nede, og Dow Jones lige akkurat kravlede i plus med 5 point til indeksniveau 23.930. Dow Jones var ellers også nede med cirka 1,6 pct. før frokost torsdag.

STOCKPICKERS MARKED

Eftermiddagens vending vidner om aktiernes modstandskraft, selv om de ikke rigtig er kommet sig over uroen tidligere på året. Dow Jones er stadig omkring 10 pct. fra toppen sat tidligere i 2018.

Nyhedsbilledet var torsdag ellers ikke positivt. Onsdagens rentemeddelelse fra den amerikanske centralbank anses af flere for at øge sandsynligheden for tre renteforhøjelser mere i år.

Handelskrigen rumler stadig, torsdagens regnskabsnyheder var ikke positive, og torsdagens tal for tilliden hos de amerikanske indkøbschefer i servicesektorens pegede ganske vist på en ekspansiv økonomi, men indekset faldt mere end ventet.

»Dette er kompliceret. Vi har hjemlig og geopolitisk usikkerhed, mens den globale vækst flader ud. Dette er godt for storspillere, ikke for indeksinvestering,« siger Barry Bannister, chef for aktieinvesteringer hos Stifel Financial, til Wall Street Journal.

Det var først og fremmest råvaresektoren, der trak op, og teknologiselskaberne, som trak op i vendingen, da de to sektorer gik frem med cirka 0,3 pct.

SKUFFENDE REGNSKABER

På regnskabsfronten var der ikke meget godt nyt, og der var hårde kursstraffe til flere af de virksomheder, som lagde tal frem. Forsikringsgiganten AIG skuffede onsdag efter børslukketid. Cardinal Health fik stryg for sit regnskab, og investorerne var langt fra tilfredse med Teslas kvartalstal.

AIG faldt torsdag 5,7 pct. efter regnskabsoffentliggørelsen onsdag aften. Forsikringsselskabet, som er midt i en turnaround-proces, bed selv mærke i, at der er forbedringer at spore, men tilsyneladende går det ikke hurtigt nok efter investorernes smag. Indtjeningen faldt i første kvartal sammenlignet med samme periode af 2017, og resultatet var ringere end ventet.

Cardinal Health, som gør sig inden for en gros af medicinaludstyr og medicin, fik torsdag også en hård medfart, da selskabet offentliggjorde sit regnskab for første kvartal. Aktien faldt det meste, den har gjort i 14 år med et drop på godt 21 pct.

Nedturen skyldes, at koncernen i sit regnskab varslede en ringere indtjening i resten af året end hidtil spået. Mens store dele af erhvervslivet i USA glæder sig over sænkede selskabsskatter, så er Cardinal Health blevet ramt af en skattesats på 37,5 pct., hvilket var 7,5 pct.point over det, man havde regnet med. På den baggrund sænkede selskabet sine forventninger til en indtjening per aktie i 2018 i intervallet 4,85-4,95 dollar mod førhen 5,25-5,50 dollar.

De dårlige nyheder fra Cardinal Health har også trukket konkurrenterne med ned. På den baggrund faldt McKesson og AmerisourceBergen med henholdsvis 5,3 og 7,4 pct.

Endelig var der Tesla, som tabte 5,6 pct. Den amerikanske elbilproducent havde fart på i første kvartal, i hvert fald når det kom til at brænde penge af. Selskabet fik et underskud på lige over 700 mio. dollar, hvilket er selskabets hidtil værste resultat. Samtidig faldt kontantreserverne med 740 mio. dollar til 3,22 mia. dollar.

Teslas administrerende direktør, Elon Musk, måtte på telekonferencen med analytikere onsdag aften lægge øre til en del kritik, og han anerkendte også, at noget af kritikken er rimelig.

Musk erkendte samtidig, at det er på høje tid, at Tesla restrukturerer forretningen, så den giver overskud, og han sagde desuden, at et overskud er muligt allerede i tredje kvartal. Musk var dog ikke lige velvillig, da han fik et spørgsmål om behovet for en kapitalrejsning med bemærkningen »boring bonehead questions are not cool«.