Aktier: De store indeks får comeback før Spotifys børsdebut

De tre toneangivende aktieindeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones, stiger 0,6-0,8 pct. fra start, hvilket følger mandagens dyk på 1,9-2,7 pct.

På de store linjer er der fortsat fokus på handelskonflikten mellem USA og Kina, hvor det seneste nye er, at kineserne lægger told på en lang række amerikanske varer. Meldingen kom søndag, og mandag faldt de tre indeks 1,9-2,7 pct.

Spotify går efter planen på børsen i løbet af tirsdagen, og der er tale om en direkte børsnotering, hvor der kun bliver solgt eksisterende aktier.

Selskabets børsnotering adskiller sig desuden fra normalen ved, at Spotify ikke har brugt penge på at få investeringsbanker til at tage en temperatur på pris og købsinteresse forud for noteringen.

Kort inden åbningen blev referencekursen sat til 132 dollar. Forud for børsnoteringen har fem banker ifølge Bloomberg News indledt dækning af aktien med en købsanbefaling, men deres kursmål har været i et bredt interval mellem 80 og 220 dollar.

Blandt de etablerede selskaber er der fokus på Amazon, som havde en hård mandag, efter at præsident Donald Trump varslede tiltag, der skal dæmpe selskabets dominans. Aktien faldt mandag 5,2 pct., men stiger 2,1 pct. tirsdag.

21st Century Fox får også opmærksomhed, da selskabet overvejer at udskille Sky News fra tv-selskabet Sky, hvilket skal få de britiske myndigheder til at godkende Fox' køb af Sky. Aktien falder 0,4 pct.

Der er også fokus på Walmart, der ifølge CNBC er tæt på at købe selskabet Pillpack, der sælger medicin over nettet. Aktien stiger 1,1 pct.