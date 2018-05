Aktier: De amerikanske aktiemarkeder åbner i rødt

S&P-indekset falder med 0,3 pct., mens Dow Jones indekset sætter sig 0,2 pct., og Nasdaq indekset falder ligeledes med 0,2 pct.

Efter børslukketid tirsdag præsenterede Apple en omsætning og en indtjening i andet kvartal, der var bedre end ventet. Samtidig lovede selskabet bag iPhone, at den vil udbygge sig tilbagekøbsprogram af egne aktier med 100 mia. dollar og øge sit kvartalsudbytte med 16 pct.

Aktien stiger 3,2 pct. til 174,40 dollar.

MASTERCARD STIGER PÅ TAL

Inden børstid har blandt andet Mastercard og Yum Brands leveret regnskaber.

Den amerikanske kreditkortgigant Mastercard har overrasket analytikerne, efter at selskabet har leveret resultaterne for første kvartal 2018. Både overskuddet per aktie og nettoindtægterne landede over analytikernes forventninger.

Det ordinære overskud per aktie endte på 1,50 dollar per aktie, mens analytikere adspurgt af Bloomberg News havde ventet 1,24 dollar. Spændet mellem estimaterne fordelte sig mellem 1,13-1,33 dollar per aktie.

Nettoindtægterne overgik også selv den mest optimistiske analytiker, da det landede på 3,58 mia. dollar. Analytikerne regnede med, at nettoindtægterne ville lande mellem 3,08-3,35 mia. dollar.

Aktien stiger med 3,1 pct. til 185,75 dollar

YUM BRANDS FALDER

Amerikanske Yum Brands, der står bag blandt andet de kulinariske delikatesser Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut og Taco Bell, har i første kvartal 2018 leveret en ordinær indtjening samt et samlet salg, der overgår selv de mest optimistiske analytikere.

Salget i koncernen landede på 1,37 mia. dollar. Den mest optimistiske analytiker ventede 1,16 mia. dollar, mens den mindst optimistiske ventede 1,03 mia. dollar.

Den ordinære indtjening per aktie landede på 90 cent, hvor analytikerne ifølge Bloomberg News ventede 68 cent. Estimaterne spændte mellem 62-78 cent.

Det samlede sammenlignelige salg i hele verden skuffede dog analytikerne, der ventede en vækst på 2 pct., mens Yum Brands realiserede en stigning på 1 pct.

Selskabet fastholder forventningerne.

Aktien falder 4,3 pct. til 82,90 dollar.