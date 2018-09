Aktier: Danske og Mærsk presser C25 fra åbningen

A.P. Møller-Mærsk og Danske Bank har begge fået en skidt start på ugen, hvor der atter er fokus på den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina samt Danske Banks hvidvasksag.

Blandt sidepapirerne falder Monberg & Thorsen og Højgaard Holding oven på en stor nedjustering i deres fællesejede entreprenørselskab MT Højgaard.

C25-indekset ligger efter ti minutters handel 0,6 pct. lavere i 1117,45.

Ifølge flere internationale medier skal USAs præsident, Donald Trump, have givet ordre til, at de amerikanske myndigheder fortsætter forberedelsen af en toldforhøjelse på kinesiske varer til en værdi af 200 mia. dollar, selv om USA og Kina i sidste uge enedes om at mødes til forhandlinger.

Mærsk er blandt de rederier, der kan blive ramt, hvis volumenerne på farterne over Stillehavet går ned, og rederierne samtidig fristes til at barbere priserne for at fylde skibene. B-aktien i Mærsk er åbnet yderligere 1,9 pct. lavere i 8722 kr. efter et fald på 1,5 pct. fredag.

DANSKE I FOKUS

Også Danske Bank er i fokus fra ugens start op til offentliggørelsen af bankens interne undersøgelse af hvidvasksagen i Estland på onsdag. Fredag faldt Danske Bank med 1 pct. til 169,95 kr., efter at Wall Street Journal skrev, at amerikanske myndigheder angiveligt har indledt en undersøgelse af Danske Bank på baggrund af hvidvasksagen. Mandag følger endnu et fald på 1 pct. til 168,30 kr.

Største stigning i C25 tilfalder Ambu, der retter sig 0,7 pct. til 183,30 kr. efter store fald i slutningen af sidste uge, hvor konkurrenten Olympus i en historie i Børsen såede tvivl om potentialet for Ambus kommende engangsprodukt til kikkertundersøgelser i tarmen.

Morgenens største fald er gået til Højgaard Holding, der dykker 13,3 pct. fra åbningen til 98 kr., efter at det 54 pct. ejede MT Højgaard har præsenteret en stor nedjustering. Monberg & Thorsen, der ejer de resterende 46 pct. af MT Højgaard, falder med næsten 10 pct. til 128 kr.

MT Højgaard har tabt en voldgiftssag og må hensætte et stort beløb til dækning af fremtidige forpligtelser i andre boligbyggerier og renoveringer, hvor det har benyttet et bestemt produkt. Koncernen venter herefter et driftsunderskud på 400 mio. kr. mod tidligere forudset et overskud på 0-50 mio. kr.

Også Rovsing har det svært fra åbningen og falder knap 11 pct. til 0,10 kr. Selskabet lovede i årsregnskabet fredag aften stigende omsætning og et driftsresultat, som er bedre end i 2017/18, men der er ikke et løfte om et overskud. Driftsresultatet, målt på EBITDA, spås lande i intervallet minus 1 mio. kr. til plus 1 mio. kr.