Aktier: Danske og Genmab tager bunden i småsurt marked

Fald til Danske Bank og Genmab er mandag med til at trække det danske eliteindeks, C25, i et samlet minus, samtidig med at investorerne går og venter på nyt om handelskonflikten mellem USA og Kina.

Kort før middagstid falder C25-indekset 0,2 pct. til 1135,05, og dermed følger det danske indeks de amerikanske bevægelser fra i fredags, hvor der var overvejende negativ stemning, efter at præsident Donald Trump truede med importtold på alle varer fra Kina.

Men foreløbig er det blot trusler, ligesom der ikke er kommet noget officielt om den runde ekstra told, der var meget snak om i sidste uge, og det sætter sig i markederne, vurderer børsmægler Nikolaj Holmsgaard fra ABG Sundal Collier.

»Vi venter på noget endeligt og konkret med hensyn til Trump. Hvis man ser på tværs af markederne i Europa, ligger det egentlig fladt hele vejen ned igennem. Så jeg vil karakterisere det som uafklaret og stadig lidt afventende,« siger han.

I bunden af C25-indekset ligger Danske Bank med et fald på 3 pct. til 171,70 kr. Det følger efter et fald på 4,2 pct. i fredags, hvor en historie i The Wall Street Journal om, at banken er i færd med at undersøge transaktioner for i alt 150 mia. dollar - 960 mia. kr. - ud af sin meget omtalte estiske afdeling i 2007-2015, satte præg på handlen.

Danske Banks interne rapport om sagen offentliggøres senere i september.

»Det er jo vanvittige beløb, der nævnes, og det er alt andet lige en skandale, når vi er oppe i de her dimensioner. Nu må vi se, hvor meget, der reelt kan henføres til decideret hvidvask, men det er selvfølgelig noget, der skræmmer folk lidt. Og det er nok den reaktion, vi ser,« siger Nikolaj Holmsgaard.

GENMAB FALDER PÅ SÆNKET ANBEFALING

Med i bunden af eliteindekset er også Genmab, efter at biotekselskabet har fået sænket anbefalingen af Bank of America - Merrill Lynch til "underperform" fra »neutral«, mens kursmålet er skåret til 1170 kr. fra 1295 kr.

I en analyse skriver bankens analytikere, at selv om de fortsat ser positivt på lanceringen af kræftmidlet Darzalex, så vurderer de, at det i stigende grad er indregnet i konsensusprognoserne og værdisætningen.

Genmab-aktien reagerer ved at falde 2,5 pct. til 1037 kr.

I den positive ende af eliteindekset ligger Mærsk-aktierne med et plus til B-aktien på 0,6 pct. til 9178 kr. Det sker som reaktion på det regnskab, som den franske konkurrent CMA CGM afleverede sent fredag.

»CMA CGM var ude og sige, at det forventer en bedre EBIT-margin på grund af løftede fragtrater og vedvarende volumen. Og man kan sige, at i og for sig er det vel egentlig altid positivt, når det går godt for konkurrenterne, hvis det altså ikke sker på bekostning af én selv,« siger Nikolaj Holmsgaard.

»Oveni er kursen også faldet lidt på det seneste, så måske der også er nogen, som mener, at den er faldet lidt meget og køber op i den nu,« tilføjer børsmægleren.

VESTAS STIGER TRODS REDUCERET ANBEFALING

Med i den positive ende af C25-indekset ligger også Vestas, som stiger 0,6 pct. til 437,60 kr. Det sker på trods af en sænket anbefaling fra Jyske Bank, der nu siger »køb« i stedet for »stærkt køb« og samtidig reducerer kursmålet til 485 kr. fra 500 kr.

Uden for eliteindekset er der fortsat god stemning omkring Zealand Pharma efter torsdagens sene nyhed om et salg af biotekselskabets royalty- og milepælsrettigheder til diabetesmidlerne Soliqua og Lyxumia.

Fredag steg aktien 16,5 pct., og mandag lægger den yderligere 2,8 pct. til, så aktien koster 109 kr.

Omvendt er der ikke lige så positiv stemning omkring aktierne i Scandinavian Brake Systems, der bakker med 12,7 pct. til 20,60 kr. Det sker uden umiddelbare bagvedliggende nyheder og kan heller ikke lige forklares af Nikolaj Holmsgaard fra ABG Sundal Collier.