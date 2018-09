Aktier: Danske og Borgen falder efter hvidvaskkonklusioner

Samlet lægger det danske eliteindeks, C25, fra land med et minus på 0,4 pct. til indeks 1116,64. Tirsdag blev indekset løftet 0,4 pct. blandt andet på grund af en positiv overraskelse i handelskonflikten mellem USA og Kina, da den seneste omgang toldforhøjelser mellem landene for nuværende har været lavere end ventet af investorerne.

Blandt de danske aktier er der onsdag morgen særligt fokus på Danske Bank, som i forbindelse med fremlæggelsen af konklusioner fra den interne undersøgelse af hvidvasksagen i bankens estiske filial siger farvel til administrerende direktør Thomas F. Borgen, der fortsætter i stillingen, indtil en afløser er fundet.

Herudover har Danske Bank besluttet at donere 1,5 mia. kr. til en uafhængig fond som konsekvens af hvidvasksagen. Det medfører samtidig, at banken nedjusterer sine forventninger til 2018, da beløbet regnes som en udgift i tredje kvartal.

I Danske Banks egen undersøgelse lyder en af konklusionerne, at banken har haft alvorlige mangler i sin styring og kontrolsystemer, hvilket gjorde det muligt at misbruge bankens filial i Estland til mistænkelige transaktioner. Ydermere fortæller banken, at den ikke har været i stand til at finde det præcise omfang af de mistænkelige transaktioner foretaget af "non-resident-kunder" i Estland i perioden fra 2007 til 2015.

»Vi har ikke fået noget at vide om omfanget af hvidvasksagen. Det betyder, at usikkerheden kan holde ved. Skrækken for voldsomme bøder vil stadig være et fundament for det,« siger Mikkel Emil Jensen, der er analytiker hos Sydbank.

»Vi må se, om vi får et interval senere, men det er altså ikke kommet endnu. Det signalerer lidt, at omfanget er stort, for hvis det ikke var så omfangsrigt, ville det umiddelbart være til at danne sig et overblik. Usikkerheden er ikke blevet mindre, og det kunne investorerne godt reagere på,« fortsætter han.

OGSÅ FOKUS PÅ MÆRSK

Også Mærsk er særligt interessant blandt eliteaktierne, da virksomheden onsdag morgen blandt andet meddelt, at den i et forsøg på at vinde flere kunder vil samle logistikforretningerne. Som konsekvens bliver visse af Damcos tjenester integreret med Maersk Lines flagskibsprodukt, sejlads via de store ruter, og solgt under Maersk-varemærket.

Mærsks B-aktie starter 0,4 pct. lavere i 9108 kr.

Energiselskabet Ørsted åbner 2,7 pct. højere i 418,90 kr., efter at det sent tirsdag kunne oplyse, at det har solgt halvdelen af ejerskabet af havvindmølleparken Hornsea 1 til Global Infrastructure Partners. Salget indbringer 4,46 mia. pund.

Pandora, som tirsdag steg 6,8 pct. efter forlydender om købsinteresse fra flere kapitalfonde, starter onsdagen mere roligt med et minus på 0,4 pct. til 401,60 kr.

Coloplast har efter tirsdagens kapitalmarkedsdag fået sænket anbefalingen af ABG Sundal Collier, der nu siger "hold" i stedet for "køb" til medicoaktien. Kursmålet på 700 kr. er dog stadig gældende ifølge Bloomberg.

Coloplast-aktien falder 0,4 pct. til 652,40 kr.Biotekselskabet Genmab kan glæde sig over, at virksomhedens salg af kræftmidlet Darzalex gik frem på det amerikanske marked i august. Knoglemarvskræft-midlet solgte for 124,1 mio. dollar i USA, hvilket var 6,5 pct. højere end i juli, og lige over 35 pct. højere end i august sidste år.

FLERE BIOTEKFIRMAER FÅR INTERESSE

Genmab-aktien starter med at stige 0,5 pct. til 1048,50 kr.

Bavarian Nordic kunne sent tirsdag oplyse, at det har indledt et nyt fase 2-studie med immunterapi-kandidaten CV301 og atezolizumab til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk blærekræft.

Bavarian Nordic stiger 1 pct. til 169,70 kr.

Og endelig har Zealand Pharma fået øget kursmålet af Jefferies til 170 kr. fra 160 kr., uden at der er pillet ved anbefalingen "køb". Det nye kursmål kommer, efter at biotekfirmaet tirsdag kunne fortælle om lovende forsøgsresultater fra et fase 3-forsøg med diabetesmidlet Dasiglucagon.

Zealand Pharma-aktien stiger 1 pct. til 119 kr.