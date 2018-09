Aktier: Danske Bank til bunds i negativt marked

Danske Bank falder 0,7 pct. til 168,85 kr. umiddelbart efter børsåbning onsdag og placerer sig nederst i et negativt C25-indeks, der er åbnet med et fald på 0,2 pct. til 1126,10.

Tirsdag efter børslukketid måtte Danske Bank se udsigterne for sin kreditvurdering blive sænket til "negative" hos Standard & Poor's, hvilket indikerer, at kreditvurderingen kan blive sænket i den kommende periode.

Ligeledes tirsdag sænkede Fitch sin udsigt, ligesom Moody's i fredags gjorde det samme. De tre kreditvurderingsinstitutter er enige om, at den interne undersøgelse af hvidvask i bankens estiske filial ikke har kastet tilstrækkeligt med lys over sagen.

DAB I MULIG OVERTAGELSE

Blandt sidepapirerne lægger Danske Andelskassers Bank sig helt i top, efter at Spar Nord har købt 39,3 mio. aktier i banken. En aktie i DAB koster nu 5,48 kr. efter en stigning på 42,3 pct.

Prisen for aktieposten lyder på 236 mio. kr. Det svarer til en kurs på 6 kr. per aktie, hvilket er 58,8 pct. over lukkekursen for DAB-aktien på fondsbørsen tirsdag på 3,78 kr.

- Vi vil gerne i dialog med DAB's bestyrelse om muligheden for, at vi på de rette betingelser kan give alle DAB's aktionærer et attraktivt tilbud, og den dialog håber vi, at der bliver lejlighed til at tage i den nærmeste fremtid, siger Spar Nords administrerende direktør, Lasse Nyby, i en meddelelse til fondsbørsen.

MEDVIND TIL HØREAPPARATPRODUCENTER

Der er medvind til William Demant Holding og GN Store Nord, som stiger med 0,5 og 0,1 pct. til henholdsvis 251 og 321 kr., forud for at den privatejede konkurrent Widex onsdag præsenterer sit regnskab.

Her er fokus på, om selskabet har kunnet fastholde den stærke fremgang i resultaterne, der er blevet sikret gennem de seneste par års vending af forretning. Samtidig afventer investorerne også mere nye om den planlagte fusion med Sivantos.

Genmab lægger sig onsdag øverst i C25 med en stigning på 0,8 pct. til 1072 kr. Biotekselskabet holder onsdag kapitalmarkedsdag i Utrecht, Holland.

MODVIND TIL MODEKONCERN

Uden for det danske eliteindeks falder Nilfisk med 0,6 pct. til 316,50 kr. Den amerikanske konkurrent Tennant har udvidet sin produktportefølje og markedsdækning i Kina med købet af Gaomei Cleaning Equipment Company. Tirsdag faldt Nilfisk-aktien med 0,3 pct. til 318,50 kr.

Ligeledes i bunden ligger IC Group efter et fald på 0,9 pct. til 68 kr. Modekoncernen holder onsdag generalforsamling i København, hvor aktionærerne blandt andet skal stemme om at annullere de godt 11 pct. egne aktier, som selskabet sidder på efter et aktietilbagekøbsprogram på 230 mio. kr. efter salget af Peak Performance-brandet.