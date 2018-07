Aktier: Danske Bank tager fokus op til forventet grøn åbning

Efter dansk markedslukning tirsdag var der hovedsageligt god stemning på det amerikanske aktiemarked med stigende indeks til følge, og onsdag morgen peger amerikanske aktiefutures mod yderligere stigninger, ligesom det er tilfældet for de europæiske.

Det følger, efter at det danske aktiemarked, målt på C25-indekset, tirsdag lukkede 1 pct. højere i 1138,71. Forinden havde den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, over for Senatet erklæret sig som optimistisk med hensyn til landets økonomi og fastholdt troen på flere fremtidige renteforhøjelser.

»Investorerne tog i går positivt imod Powells tale i Senatet, hvilket sendte renterne og aktierne op,« skriver makroanalytiker Kim Blindbæk fra Sydbank i en analyse.

Herhjemme er der fra morgenstunden kommet regnskab for andet kvartal fra Danske Bank, og det viser skuffelser på både top- og bundlinje i forhold til analytikernes forventninger ifølge Ritzau Estimates. Et af lyspunkterne er nedskrivningerne, der viste en nettoindtægt mod forventningen om et lille tab.

For hele 2018 regner Danske Bank stadig med et nettoresultat på 18 til 20 mia. kr. Men nu ventes resultatet at lande i den lave ende af spændet på grund af svage handelsindtægter. Tirsdag lukkede Danske Bank-aktien 0,7 pct. højere til 195,10 kr.

UDENLANDSKE NYHEDER TIL DANSKE SELSKABER

Onsdag morgen er der også kommet regnskaber fra de svenske banker Swedbank og Handelsbanken, som begge har leveret større nettooverskud end ventet af analytikerne. Det kan sammen med Danske Bank-regnskabet kaste lidt ekstra fokus af sig på Nordea-aktien, der tirsdag steg 1,3 pct. til 63,56 kr.

Også Genmab har fået branchenyt fra udlandet, da schweiziske Norvartis, som Genmab samarbejder med omkring kræftmidlet Arzerra, har leveret et overraskende positivt regnskab for andet kvartal med blandt andet bedre end ventet omsætning. Genmab-aktien steg tirsdag 2,3 pct. til 1115 kr.

Endelig kan en kursmålsændring påvirke Vestas-aktien, som tirsdag steg 1,9 pct. til 397 kr. Storbanken HSBC har sænket sit kursmål for vindmølleaktien til 410 kr. fra 420 kr. Anbefalingen er uændret "hold", viser data fra Bloomberg.