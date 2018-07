Aktier: Danske Bank skraber bunden i generelt negativt C25

Det var især afledt af en tale fra den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, som over for Senatet erklærede sig som optimistisk med hensyn til landets økonomi og fastholdt troen på flere fremtidige renteforhøjelser.

For det ledende danske aktieindeks, C25, er der et fald på 0,8 pct. til indeks 1129,69. Før handelsstart havde det ellers peget mod en generelt positiv åbning, efter at handlen med futures indikerede plusser, og der ovenikøbet havde været beskedne stigninger på det amerikanske aktiemarked tirsdag efter dansk børslukning.

»Investorerne tog i går positivt imod Powells tale i Senatet, hvilket sendte renterne og aktierne op,« skriver makroanalytiker Kim Blindbæk fra Sydbank i en analyse.

SKUFFENDE REGNSKAB FRA DANSKE BANK

Herhjemme er der fra morgenstunden kommet regnskab for andet kvartal fra Danske Bank. Det viser skuffelser på både top- og bundlinje i forhold til analytikernes forventninger ifølge Ritzau Estimates. I forhold til bundlinjen var overskuddet efter skat 4231 mio. kr. mod analytikernes forventning på 4718 mio. kr.

Ifølge Simon Madsen, der er analytiker i Jyske Bank, missede Danske Banks nettoindtjening selv de laveste estimater blandt analytikerne, og han mener i den sammenhæng, at kvartalet kan betegnes som "skuffende og elendigt", skriver Bloomberg News.

For hele 2018 regner Danske Bank stadig med et nettoresultat på 18 til 20 mia. kr. Men nu ventes resultatet at lande i den lave ende af spændet på grund af svage handelsindtægter. Danske Bank-aktien falder tungest i C25 med et fald på 6,3 pct. til 182,75 kr.

Onsdag morgen er der også kommet regnskaber fra de svenske banker Swedbank og Handelsbanken, som begge har leveret større nettooverskud end ventet af analytikerne. Det kan sammen med Danske Bank-regnskabet kaste lidt ekstra fokus af sig på Nordea-aktien, der falder 1 pct. til 62,92 kr.

Også Genmab har fået branchenyt fra udlandet, da schweiziske Novartis, som Genmab samarbejder med omkring kræftmidlet Arzerra, har leveret et overraskende positivt regnskab for andet kvartal med blandt andet bedre end ventet omsætning. Genmab-aktien stiger 1,2 pct. til 1128,50 kr.

Endelig påvirker en kursmålsændring Vestas-aktien, som falder 0,1 pct. til 396,60 kr. Storbanken HSBC har sænket sit kursmål for vindmølleaktien til 410 kr. fra 420 kr. Anbefalingen er uændret "hold", viser data fra Bloomberg.