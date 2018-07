Aktier: Danske Bank presset for start efter nyt i hvidvasksagen

Jyske Bank er endvidere præget af udbetaling af et ekstraordinært udbytte på 525 mio. kr., hvilket sætter sig i aktiekursen fra start, mens GN Store Nord stiger efter et opjusteret kursmål for aktien.

Efter små ti minutters handel ligger C25-indekset 0,3 pct. lavere i 1095,50, og en lettere negativ aktieåbning præger ligeledes de øvrige børser i Europa. Onsdag holder amerikanerne fri for at fejre landets uafhængighedsdag.

- I dag vil de finansielle markeder givetvis tage et pitstop, da USA holder lukket på grund af uafhængighedsdagen. Det plejer at dæmpe aktiviteten. Det kommer også efter en hektisk periode med fokus på blandt andet den kinesiske valuta, yuan, skriver chefanalytiker Kim Fæster i Jyske Bank i en morgenkommentar.

HVIDVASK-HISTORIEN FORTSÆTTER

Danske Bank tager et kedeligt fokus, da Berlingske Business via et nyt læk af informationer om transaktioner i Danske Banks estiske afdeling har fået indsigt i, at bankens hvidvask af penge kan være endnu større end hidtil antaget. Ifølge avisen har man informationer om suspekte pengestrømme for nye 28 mia. kr., hvilket bringer det samlede beløb af potentielt hvidvaskede penge op på 53 mia. kr.

Danske Bank ligger i bunden af C25 med et fald på 2,1 pct. til 197,20 kr.

Jyske Bank falder desuden 1,6 pct. - eller 5,60 kr. - til 345,60 kr., efter at retten til et ekstraordinært udbytte på 5,89 kr. per aktie er fragået. Det svarer til en samlet udbyttebetaling på 525 mio. kr.

I toppen af det danske eliteindeks ligger GN med en stigning på 1 pct. til 293,30 kr., efter at Deutsche Bank har løftet kursmålet for aktien til 375 kr. fra tidligere 300 kr. Dermed markerer den tyske storbank sig som den absolut mest optimistiske blandt de finanshuse, der har offentliggjort kursmål for aktien.

Ifølge data fra Bloomberg News er nærmest "konkurrent" ligeledes tyske Commerzbank med et kursmål på 320 kr., mens det gennemsnitlige kursmål ifølge Bloomberg News er 255,75 kr.

Mærsk-aktierne ligger ligeledes med fremme i feltet hjulpet af opløftende kinesiske nøgletal. Det private kinesiske PMI-indeks for servicesektoren fastholdt de foregående to måneders positive udvikling med en stigning i juni til 53,9 fra 52,9 måneden før.

Det var en positiv overraskelse, idet økonomernes vurdering inden offentliggørelsen lød på 52,7 ifølge Bloomberg News.

I forhold til Mærsk kan endvidere nævnes, at Danske Bank har sænket kursmålet for Mærsk-aktien til 11.000 kr. fra 12.000 kr., men fortsat anbefaler "køb", viser data fra Bloomberg News.

Mærsk B stiger 0,4 pct. til 7988 kr.