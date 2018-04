Aktier: Danske Bank og Ørsted tager fokus i stille marked

Danske Bank falder dog 0,6 pct. til 217,30 kr., mens Ørsted indtager C25-førstepladsen med en stigning på 4 pct. til rekordhøje 405,40 kr.

Det danske eliteindeks C25 ligger efter ti minutters handel stort set uændret i indeks 1101,24.

HØJERE INDTJENING I ØRSTED

Energiselskabet Ørsted kom igennem første kvartal af 2018 med en højere indtjening end i samme kvartal året forinden.

Omsætningen steg til 19,8 mia. kr. fra 16,5 mia. kr. i første kvartal sidst år, og driften gav et overskud på 5,5 mia. kr. mod 3,3 mia. kr. i 2017. Det var bedre end vente ifølge estimater fra Bloomberg News.

Flere nye vindmølleparker i drift trækker overskuddet op, og koncernen overrasker med en opjustering af forventningerne til hele året, hvor driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, EBITDA, estimeres til 12,5-13,5 mia. kr. for de fortsættende aktiviteter. Tidligere ventede Ørsted et driftsoverskud 12-13 mia. kr. på den post.

DANSKE BANK FALDER

Danske Bank har fremlagt regnskab for de første tre måneder af 2018. Bankens indtægter skuffer med et fald til 11,5 mia. kr. fra 12,6 mia. kr. i første kvartal sidste år og analytikernes estimerede 11,9 mia. kr.

Men nedskrivningerne på udlån, som udgjorde en indtægt på 330 mio. kr. mod en estimeret udgift 19 mio. kr. redder nettoresultatet, der viser et overskud efter skat på 4873 mio. kr. mod 5530 mio. kr. i samme periode sidste år. Analytikerne estimerede et overskud på 4838 mio. kr. ifølge Ritzau Estimates.

Danske Bank fastholder forventningerne til 2018 om et nettoresultat på 18-20 mia. kr., mens analytikerne forud for regnskabet ventede et nettoresultat på 19,9 mia. kr. I 2017 realiserede banken et nettoresultat på 20,9 mia. kr.

»Det er de volatile regnskabsposter, der påvirker bankens bundlinje, og dem burde investorerne hverken belønne eller straffe for,« siger analytiker i Sydbank Mikkel Emil Jensen til Ritzau Finans.

Ellers er det småt med selskabsnyt på C25-selskaberne. Bortset fra stigningen i Ørsted er stigningerne små, og der er ingen negative reguleringer over 1,0 pct.

SMÅ REGNSKABER I VENTE

Blandt sidepapirerne kommer Nordfyns Bank med regnskab for første kvartal. Banken har gjort det godt de seneste år og første kvartal vil næppe ændre på den udvikling. Banken venter i 2018 en basisindtjening i niveauet 45-60 mio. kr.

Nordfyns Bank sluttede onsdag i 980 kr. efter en stigning på 3,7 pct. og er ikke handlet endnu torsdag morgen.

Også Glunz er med i dagens regnskabsbølge. Selskabet kommer med regnskab for tredje kvartal og venter i 2017/18 en omsætning på 260 mio. kr. og et driftsresultat før af- og nedskrivninger samt ekstraordinære poster, EBITDA, på 38 mio. kr.

Aktien i Glunz faldt 2,8 pct. onsdag til 70,50 kr. og er ikke handlet torsdag.

Sydbank har fået et lille skulderklap fra analytikerside efter det skuffende regnskab for første kvartal onsdag. 5 kr. er lagt til kursmålet af ABG, det nu vurderer aktien til 245 kr. Anbefalingen er uændret på hold.

Sydbank faldt 3,6 pct. oven på onsdagens regnskab. Aktien lukkede i 234 kr. Torsdag morgen ligger aktien uændret.

ÖSSURS OMSÆTNING STEG 8 PCT.

Össur skal stå til regnskab for udviklingen i det seneste kvartal, der blev fremlagt onsdag aften. Koncernen fastholdt forventningerne efter en omsætningsstigning på 8 pct. til 142 mio. dollar i første kvartal i år.

Driftsoverskuddet, EBITDA, på 20 mio. dollar var uændret i forhold til første kvartal i 2017, mens bundlinjen landede på 10 mio. dollar som sidste år.

Össur faldt 0,7 pct. til 27,20 kr. i onsdagens handel og falder yderligere 0,7 pct. torsdag til 27 kr

/ritzau/FINANS