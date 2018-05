Aktier: Danske Bank og finanskolleger presset af italiensk uro

Banken lider sammen med sine danske og europæiske kolleger markant under fornyet nervøsitet foranlediget af politisk uro og voldsomme rentestigninger i Italien.

I formiddagens handel er Danske Bank faldet 3,0 pct. til 205,80 kr., mens Jyske Bank og Nordea falder henholdvis 2,1 pct. til 345,60 kr. og 2,5 pct. til 61,46 kr., og dermed bidrager trioen til den triste udvikling for eliteindekset, som falder til 1105,40 eller med 1,2 pct. i forhold til mandagens slutniveau.

Ude i Europa ligger finansaktierne generelt 2,8 pct. lavere på sektorbasis.

Den generelle tilbagegang på aktiemarkedet akkompagneres af usædvanlige rentefald på de nordeuropæiske obligationsmarkeder, hvor den toneangivende danske statsrente dykker 14 basispoint i forhold til mandagens lukkeniveau, og rentefald er i sig selv hård kost for bankerne, der trives bedst i et højrentemiljø.

UBEHAGELIGE MINDELSER

Men det er mere usikkerhed end rentefald, der presser aktiemarkederne, mener aktiechef i ABG Sundal Collier Tue Østergaard.

- Den italienske rente er steget meget kraftigt i løbet af meget, meget kort tid. Og det giver mindelser tilbage til, da vi havde en eurokrise sidste gang. Vi ser, at når der kommer hurtige rentestigninger, så er markedet bare i mismod, konstaterer Tue Østergaard.

- Og det er særligt de europæiske banker, der får nogle klø, og det sætter sig blandt andet i Danske Bank, tilføjer han.

Yderligere har den snart afsluttede regnskabssæson også bidraget til uro i markedet.

- Vi har haft en regnskabssæson, der minder os om, at man ikke skal tage tingene for givet. Der har været en enorm volatilitet - du har set det i Genmab, i Pandora, i Vestas og i rigtig mange aktier, som falder ret kraftigt. Eller stiger ret kraftigt, siger Tue Østergaard.

Med i bunden af eliteindekset falder Bavarian 3,1 pct. til 194,75 kr., og biotekaktien fortsætter dermed nedturen, som begyndte fredag i sidste uge, da aktien kostede 209,30 kr.

LILLE REVANCHE TIL GENMAB

I toppen af indekset får Genmab en flig af revanche efter mandagens nedtur på 20 pct., som kostede aktionærerne tæt på 15 mia. kr., efter at biotekselskabet lørdag meddelte, at en uafhængig dataovervågningskomité har anbefalet at stoppe et fase 1b/2-studie med kræftmidlet Darzalex i kombination med Roches lungekræftmiddel Tecentriq. Tirsdag stiger aktien 1,4 pct. til 966,20 kr.

Berenberg har sænket kursmålet for aktien til 1400 kr. fra 1500 kr., mens anbefalingen fortsat lyder på "køb", viser data fra Bloomberg News.

Uden for C25 har Per Aarsleff fået løftet kursmålet en spids til 270 kr. fra 265 kr. af Nordea efter mandagens regnskab, der bød på fremgang på både top- og bundlinjen. Tirsdag stiger aktien 1,3 pct. til 231 kr.

Inden børsåbningen offentliggjorde H+H et prospekt for salget af de nye aktier, som selskabet i marts annoncerede. Selskabet planlægger salg at nye aktier, og salget kan skabe et bruttoprovenu på op til 525 mio. kr., fremgår det af dagens meddelelse. Aktien falder 4,5 pct. til 122,80 kr. tirsdag.

I løbet af dagen kommer der også et regnskab for første kvartal fra Firstfarms. Selskabet meddelte desuden mandag efter børstid, at selskabet endeligt overtager Tjekkiet Invest for 60 mio. kr.

Tjekkiet Invest har en stor plante- og svineproduktion i Tjekkiet gennem ejerskabet af et tjekkisk datterselskab, Granero Vlasatice s.r.o. Firstfarms-aktien stiger 3,0 pct. til 51,50 kr. tirsdag.

Onsdag holder Matas kapitalmarkedsdag, hvor selskabet også kommer med kvartalsregnskab. Markedets forventninger giver tirsdag anledning til kursfald på 3,8 pct. til 71,60 kr. for materialistaktien.