Aktier: Danske Bank kan igen stjæle billedet i grønt marked

USA's præsident, Donald Trump, har sat gang i optimismen i forhold til at få løst handelsstriden med Kina. Igen er han røget til tasterne, og på Twitter skriver han, at USA ikke er under pres for at indgå en aftale med Kina, men det er Kina modsat.

De amerikanske indeks steg alle efter dansk lukketid, og futures peger mod yderligere stigninger fredag. Også den tyske DAX-future peger frem fredag morgen. Herhjemme lukkede C25 torsdag med et fald på 0,3 pct. til 1129,24.

Blandt enkeltaktierne bliver der igen plads i rampelyset til Danske Bank-aktien, der har været under pres på grund af hvidvasksagen. Torsdag fik aktien dog lidt medvind og steg 2,2 pct. til 171,75 kr.

Financial Times skriver, at bankens topchef, Thomas F. Borgen, ignorerede advarsler om, at gennemstrømningen af penge i bankens estiske filial var uforholdsmæssigt høj. Advarslerne kom fra andre chefer i Danske Bank og fra JPMorgan på et møde i oktober 2013.

A.P. Møller-Mærsk kan sejle med strømmen af rygterne om nye forhandlinger mellem USA og Kina. Derudover kommer der ratetal fra Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der måler prisniveauet på containerfragt fra Shanghai til en stribe destinationer verden over.

Mærsks B-aktie steg torsdag 0,6 pct. til 9022 kr.

AMBU UNDER PRES

Ambu var i modvind torsdag, efter at den japanske konkurrent Olympus i Børsen ytrede skepsis over for anvendelse af engangsprodukter inden for koloskopi - tarmundersøgelser - som Ambu planlægger at lancere inden årets udgang.

Samtidig har aktien haft det svært, siden Chr. Augustinus Fabrikker i sidste uge gennemførte et storsalg af Ambu-aktier med rabat. Aktien faldt torsdag 6,6 pct. til 189,50 kr.

Svenske SEB skruer op for sit kursmål for aktien i bryggeriet Royal Unibrew til 620 kr. fra 590 kr. Samtidig gentages den positive anbefaling "køb", fremgår af data fra Bloomberg News.

Torsdag faldt aktien ganske vist 1,3 pct. til 555,50 kr., men set over hele året er den gået frem med knap 50 pct.

Pandora er faldet med 42,7 pct. i år, og Børsen skriver fredag, at ti hedgefonde har scoret 3 mia. kr. på spekulation mod smykkeselskabet. Coatue, ejet af den belgisk-fødte Philippe Laffont, har tjent en tredjedel af beløbet.

Smykkeaktien faldt 1,2 pct. til 372,50 kr. torsdag.

Uden for eliteaktierne kommer Rovsing aktuel med regnskab for fjerde kvartal. Selskabet venter i regnskabsåret 2017/18 en omsætning på 26-28 mio. kr. samt et driftsresultat (EBITDA) på -2 til -4 mio. kr.

Torsdag steg aktien med 1,7 pct. til 0,12 kr.

/ritzau/FINANS