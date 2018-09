Aktier: Danske Bank igen bundprop i ellers grønt C25

Overordnet er det dog købersiden, der har fat i den lange ende i fredagens tovtrækning, og det betyder en samlet fremgang til C25-indekset på 0,4 pct. til 1128,38.

Danske Bank har fra flere fronter måttet se sin anbefaling blive sænket, efter at onsdagens præsentation af hovedkonklusioner fra bankens egen interne undersøgelse af hvidvasksagen ikke har kastet tilstrækkeligt med lys over situationen til at skabe lettelse i markedet.

Sydbank har derfor sænket sin anbefaling af Danske Bank til »hold« fra »køb«, og samtidig har amerikanske Bank of America - Merrill Lynch sænket sin anbefaling til "neutral" fra "køb".

Mens Sydbank ikke opgør kursmål, har Bank of America sænket sit kursmål til 189 kr. fra 215 kr.

»Vi savner simpelthen en konklusion, der kan bringe os tættere på de økonomiske konsekvenser for banken i form af størrelsen af en eventuel bøde. Med lange undersøgelser i vente kan der gå lang tid, før investorerne får en afklaring,« skriver Mikkel Emil Jensen, der er analytiker hos Sydbank, i en analyse.

Danske Bank falder med 1,6 pct. til 174,25 kr. og er bundskraber i C25-indekset.

MÆRSK TRUKKET OP TRODS FORTSAT RATEFALD

I den modsatte ende af skalaen er Mærsk-aktierne positivt påvirket af en anbefalingsændring.

Her har britiske HSBC løftet sin vurdering af Mærsk til "køb" fra "hold", mens kursmålet er skruet op til 11.100 kr. fra 9100 kr.

Dermed gør det ikke så meget, at friske tal fra Shanghai Shipping Exchange har vist, at spotpriserne på containerfragt igen faldt i denne uge - for tredje uge på stribe.

»Nu har vi set tre uger i træk, så det er lidt en trend, men ellers er der store udsving i de her ugentlig fragtrater. Jeg vil dog ikke blive overrasket, hvis vi får et par uger, hvor der vil være pres på raterne,« siger Morten Imsgard, der er senioranalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans.

»Det er svært at spå om, hvordan raterne bliver på ugebasis, men de grundlæggende fundamentaler i containermarkedet peger bare ikke i retningen af, at vi skal sætte næsen op efter specielt gode fragtrater. Vi er på vej ud af højsæsonen, og det er med til at tynge raterne. Grundlæggende er det udtryk for, at der er meget kapacitet i markedet,« fortsætter han.

Mærsks B-aktie stiger med 2 pct. til 9448 kr.

ROVSING TAGER STORT SPRING

Med i toppen er også vindmølleproducenten Vestas, der uden større selskabsspecifikke nyheder går frem med 2,3 pct. til 432,30 kr.

Blandt sidepapirerne er der desuden god medvind til Rovsing, der har fået en betydelig ordre fra en tyrkisk kunde.

Selskabet, der laver udstyr til satellitter, kalder selv ordren for "signifikant", men den præcise størrelse kan af konkurrencemæssige årsager ikke oplyses.

Sammenholdt med eksisterende projekter og andre indgåede kontrakter er 80 pct. af selskabets forventede omsætning for 2018/19 efter ordren dog allerede sikret, fremgår det af en meddelelse fra Rovsing.

Aktien i selskabet stiger med 9,9 pct. til 0,10 kr.