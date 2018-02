Aktier: Danske aktier topper Europa

Ét af dem er det danske eliteindeks, C25, der torsdag middag stiger med 1 pct. - og ser man på det brede europæiske Stoxx 600-indeks, så er det da også danske selskaber, der ligger på de øverste pladser.

Mens indekset over en kam falder med 0,7 pct., så topper det danske biotekselskab Genmab listen over de mest stigende aktier med et plus på 14,5 pct. Plusset kommer, efter at selskabet onsdag aften kom med regnskab, hvor især forventningerne til 2018 beroligede markedet.

Også høreapparatskoncernen William Demant har en god dag med et plus på 6,3 pct. i aktiekursen. Det er ligeledes et tilfredsstillende regnskab for 2017, der får kursen til at stige.

I den modsatte ende af Stoxx 600 ligger britiske Moneysupermarket, der er et selskab, der giver forbrugerne mulighed for at sammenligne priser på bil- og husforsikringer, lån og andre finansielle ydelser.

Faldet kommer, da selskabet har justeret forventningerne til 2018 i nedadgående retning, skriver Bloomberg News. Moneysupermarket falder med 17,3 pct. torsdag middag.

Også den franske betalingsgigant Ingenico lægger an til et fald torsdag på over 17 pct. Og ifølge Bloomberg vil det være det største drop på en enkelt dag siden 2002, hvis det holder dagen ud.

Det er forventningerne til 2018, der skuffer investorerne - og analytikernes estimater.