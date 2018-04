Aktier: Comeback til aktier efter negativ indledning

De amerikanske aktier vendte rundt onsdag, hvor store indledende fald i dagens løb fik investorerne til at plukke billige aktier op, mens markedets fokus ændrede sig fra frygt for den eskalerende sabelraslen, i hvad der ligner en potentiel handelskrig, til at koncentrere sig om den forestående regnskabssæson, der vurderes at ville slå alle rekorder. REUTERS/Lucas Jackson

De amerikanske aktier vendte rundt onsdag, hvor store indledende fald i dagens løb fik investorerne til at plukke billige aktier op, mens markedets fokus ændrede sig fra frygt for den eskalerende sabelraslen, i hvad der ligner en potentiel handelskrig, til at koncentrere sig om den forestående regnskabssæson, der vurderes at ville slå alle rekorder.

Det brede S&P 500-indeks lukkede onsdag med en gevinst på 1,2 pct. i 2644,69 efter et indledende fald på 1,4 pct.

Dow Jones-indekset sluttede med et plus på 1,0 pct. til 24.264,30, mens Nasdaq endte med en stigning på 1,5 pct. i 7042,11. De to indeks indledte dagen med fald på henholdsvis 2,0 pct. og 1,5 pct.

Torsdag morgen handles de amerikanske futures med stigninger i størrelsesordenen 0,4-0,6 pct.

Investorernes uvending blev begrundet med, at de varslede toldtakster ikke vil træde i kraft foreløbig, hvis de overhovedet bliver til virkelighed. Og samtidig forventer markedet generelt støtte fra første kvartals regnskabssæson, der starter i midten af april.

»Vi begynder at fornemme, at selv om markedet hader usikkerhed, så er Trumps retorik teatertorden, når det kommer til handel. Det er regnskabsresultater, der løfter os væk fra bunden. Det ville ikke komme bag på mig, hvis vi handler sidelæns op til regnskabssæsonen. Handelsspørgsmålet er bare et sideshow. Vi venter på reelle økonomiske data som jobrapporten og regnskabsresultaterne,« siger handelschef Robert Phipps fra Stirling Capital Management i Austin, Texas, til Reuters.

Wall Street-analytikere venter, at S&P 500-selskabernes resultater øges med godt 18 pct. i første kvartal, ifølge data fra Thomson Reuters.

Fra den økonomiske statistik viste ADP's beskæftigelsesrapport over det private amerikanske jobmarked en stigning på 241.000 job i marts. Økonomerne havde ventet en stigning på 210.000 job.

Næsten plus overalt

Der var positive underindeks for 10 af de 11 segmenter i S&P 500-indekset.

Bedst gik det for forbrugerpapirerne med stigninger i dagligvaresegmentet på 1,8 pct. og i varige forbrugsgoder på 1,5 pct.

Teknologisektoren steg 1,4 pct. med stigninger i så godt som samtlige af gruppens virksomheder. Undtagelsen var Facebook, der igen fik klø - denne gang efter nyheder om, at stifter og topchef Mark Zuckerberg skal svare på spørgsmål om skandalen om selskabets datasikkerhed over for Kongressen.

Skandalen omkring Facebook og Cambridge Analytica voksede samtidigt yderligere onsdag, hvor det kom frem, at ikke mindre end 87 mio. brugeres data har været i analyseselskabets hænder. Facebook sluttede med et fald på 0,6 pct.

Kun energiaktierne lukkede som segment med negativt fortegn, og faldet var på beskedne 0,1 pct.

Blandt enkeltaktierne var der kursfald i Boeing på grund af selskabets store eksponering over for Kina. Aktien sluttede dagen med et fald på omkring 1 pct. efter at have rundet et drop på knap 5 pct. tidligere på dagen.

Landbrugsmaskinefirmaet Deere & Co var også blandt de handelsberørte selskaber, da kinesiske importtakster kan ramme kundernes eksport. Deere faldt 2,9 pct.

/ritzau/FINANS