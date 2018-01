Aktier: Chr. Hansen til svær eksamen i ventet positiv start

Det danske C25-indeks lukkede torsdag i 1159,10 efter et fald på 0,9 pct. Det brede europæiske Stoxx 600-indeks fulgte med nedad og lukkede 0,3 pct. lavere.

På den anden side af Atlanten, så handelsdagen dog anderledes positiv ud.

S&P 500-indekset lukkede torsdag med et plus på 0,7 pct. i rekorden 2767,56, og fredag morgen ser retningen også ud til at blive mere positiv herhjemme. I hvert fald stiger futures for det tyske DAX-indeks med 0,4 pct. fredag morgen.

CHR. HANSEN-SKUFFELSE TRODS GOD VÆKST

For Chr. Hansen Holding landede omsætningen i første kvartal 2017/18 på 254,5 mio. euro, og overskuddet af primær drift (EBIT) før særlige poster lød på 64,7 mio. euro, fremgår det af regnskabet fredag morgen.

Til sammenligning havde analytikerne set frem til en omsætning på 256,7 mio. euro og et EBIT-overskud før særlige poster på 69,2 mio. euro, viser estimater fra Ritzau Estimates.

I samme periode året før var omsætningen på 241,7 mio. euro, og der var et overskud på driften på 65,5 mio. euro.

Den organiske vækst var i kvartalet på 10 pct. mod konsensus om en organisk vækst på 9,8 pct. I første kvartal 2016/17 var den organiske vækst på 11,0 pct.

EBIT-marginen før særlige poster landede på 25,4 pct. mod konsensus om 26,6 pct. og en margin på 27,1 pct. et år tidligere.

Chr. Hansen fastholder dog forventningerne til 2017/2018.

Aktien lukkede torsdag i 578,20 kr. efter et fald på 1,0 pct.

PANDORA FÅR SÆNKET KURSMÅL

Også Pandora kan igen få opmærksomhed i fredagens handel efter en svær torsdag på børsen. Her faldt aktien 10,7 pct. efter skuffende omsætningstal for 2017.

Fredag skærer JPMorgan næsten en femtedel af kursmålet for Pandora. Kursmålet lyder nu på 975 kr. mod tidligere 1200 kr., fremgår det af data fra Bloomberg News.

Finanshuset fastholder dog anbefalingen "overvægt".

Samtidig sænker Nordea kursmålet for aktien til 850 kr. fra 1100 kr.

Pandora lukkede i 595,40 kr. efter torsdagens fald.

TRYG OG B&O FÅR ANALYTIKERNYT

Deutsche Bank løfter sit kursmål for aktien i forsikringsselskabet Tryg til 145 kr. fra 132 kr.

Den negative anbefaling "sælg" gentages dog samtidig.

Tryg-aktien sluttede torsdag i 157 kr. efter en stigning på 0,1 pct. over dagen.

Struer-selskabet B&O har fået hævet anbefalingen til "hold" fra tidligere "sælg" af Nordea efter torsdagens flotte regnskab.

Det fremgår af data fra Bloomberg News.

HIFI-producenten kom torsdag med regnskab for andet kvartal 2017/18 - og aktien steg 15,5 pct. til 186 kr., hvilket er det højeste niveau i ti år.

Regnskabet viste et nettoresultat på 57 mio. kr. mod et overskud i samme periode året før på 23 mio. kr.

Amerikanske JPMorgan skruer op for sit kursmål for transport- og logistikselskabet DSV's aktie, der løftes til 565 kr. fra 530 kr.

Samtidig holder finanshuset fast i den positive anbefaling "outperform".

DSV faldt 0,4 pct. torsdag lukkede i 506,40 kr.

Også Mærsk-aktierne kan komme i fokus fredag, da der bliver offentliggjort ugentlige tal for priserne på de store shippingruter, hvilket kan give en indikation om rederiet Maersk Lines indtjening.

Mærsks B-aktie lukkede i torsdag i 11.260 kr. efter en stigning på 1,3 pct. i løbet af dagen.