Aktier: Chr. Hansen presses af Goldman i positivt marked

. Et benspænd fra Goldman Sachs har snydt Chr. Hansen for et comeback i det generelle marked mandag morgen, hvor bekymringerne over konflikten i Syrien synes at være gået lidt i sig selv igen.

Weekendens bombninger i Syrien har således skabt lidt afklaring oven på usikkerheden, som Trumps mange tweets og advarsler om et muligt indgreb medførte i sidste uge.

- Det afgørende i forhold til investeringsstrategien er, at USA ikke valgte at gå fuldstændigt enegang, men har både Frankrig og Storbritannien med i indsatsen. Det gør det vanskeligere for Rusland at udstille USA og Trump som en bølle og at skabe en konfrontation, skriver seniorstrateg i Nordea Andreas Østerheden i en morgenkommentar.

Herhjemme er det toneangivende C25-indeks åbnet 0,3 pct. højere i 1106,39, efter et fald på sammenlagt 0,6 pct. i sidste uge.

Der er fremgang i GN Store Nord og Vestas, der ligger henholdsvis 1,4 pct. og 1,2 pct. højere i kurserne 172,30 og 420,10 kr. Der er umiddelbart ikke nyt fremme om de to aktier.

I bunden af det danske eliteindeks ligger Chr. Hansen til et fald på 1 pct. til 537,50 kr., efter at Goldman Sachs har sænket sin anbefaling til "neutral" fra "køb". Samtidig er kursmålet justeret 9 kr. lavere til 579 kr.

Der kan stadig komme fokus på A.P. Møller-Mærsk, da nervøsiteten for en amerikansk-kinesisk handelskrig stadig spøger. Mandag falder B-aktien i Mærsk med yderligere 0,5 pct. til 9122 kr. efter et fald fredag på 2 pct.

ISS har været under luppen hos børshuset Kepler Cheuvreux, der gentager anbefalingen "køb", men skærer kursmålet til 265 kr. fra 280 kr. Aktien er åbnet uændret i 210,70 kr.

For Sydbank starter ugen med en gevinst på 0,5 pct. til 228,60 kr. Handelsbanken har hævet anbefalingen af bankaktien til "akkumuler" fra "reducer", viser data fra Bloomberg News. Kursmålet er samtidig løftet med en tier til 250 kr.

Bavarian Selskabet holder generalforsamling tirsdag, hvor aktionærerne næppe er i alt for godt humør efter et aktiefald på omkring 30 pct. i løbet af den seneste måned. Mandag morgen er aktien dog kommet fint fra start og ligger til en gevinst på 1,5 pct. til 172,10 kr.

Matas havde en god fredag på børsen, hvor aktien rettede sig fra den laveste lukkekurs nogensinde og sluttede 6,4 pct. højere i 68,60 kr. Det var ifølge børshuset ABG Sundal Collier især udenlandske investorer, der samlede aktien op. Mandag morgen stiger Matas yderligere 0,3 pct. til 68,80 kr.

I North Media korrigeres for, at aktien mandag handles eksklusive retten til udbytte på 1,50 kr. per aktie. Mandag morgen falder aktien med 2,30 kr. eller 5,4 pct. til 40,10 kr. efter en gevinst fredag på 3,4 pct.

