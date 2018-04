Aktier: Chr. Hansen øverst i fladt marked

. Det danske C25-indeks kan ikke rigtigt bestemme sig for, om pilen skal pege op eller ned torsdag middag. Eliteaktierne hiver dog sidst på formiddagen en stigning på 0,1 pct. til 1104,10 hjem.

Øverst i indekset ligger ingredienskoncernen Chr. Hansen med en stigning på 3,6 pct. til 559,80 kr. efter have afleveret regnskab onsdag. Her kunne selskabet fortælle om en organisk vækst på 9 pct.

- Det er udtryk for, at investorerne godt kan lide et selskab, hvor toplinjen stadig vokser flot, siger Tue Østergaard, der er aktiechef i ABG Sundal Collier.

Samtidig har DNB hævet anbefalingen til "køb" fra "sælg", mens kursmålet sættes til 620 kr. fra tidligere 489,93 kr.

Nederst i indekset har ingeniørkoncernen FLSmidth gravet sig ned med et fald på 4,4 pct. til 364,50 kr. Det sker, efter at DNB har sænket anbefalingen til "hold", men holder fast i sit kursmål på 410 kr.

DFDS STIGER EFTER TYRKISK OPKØB

Uden for C25 stiger aktierne i rederiet DFDS 6,2 pct. 367,20 kr., efter at selskabet har købt det tyrkiske rederi U.N. Ro-Ro til 950 mio. euro - svarende til omkring 7,1 mia. kr.

Det er et stort opkøb for DFDS, der selv har en markedsværdi på knap 20 mia. kr. Indregner man det danske selskabs gæld, svarer opkøbet til omkring en fjerdedel af danskernes værdi.

DFDS annoncerer samtidig en kapitaludvidelse - i form af en aktieemission - på 5 pct. af aktiekapitalen. Det vil give cirka 1 mia. kr. i kassen, og de penge skal bruges til at sikre, at rederiet er klar til at slå til, hvis der skulle vise sig flere muligheder for opkøb i løbet af året.

Luftfartsselskabet SAS fortsætter med at opdatere sin flåde, da der torsdag er lagt en bestilling på et nyt fly af typen Airbus A330-300E. I tirsdags meddelte SAS, at det har bestilt 50 nye fly fra Airbus.

Disse var imidlertid af en anden flytype, nemlig A320neo.

Det rygtes samtidig, at British Airways-ejeren, IAG, overvejer at købe den norske SAS-konkurrent Norwegian. SAS stiger 2,7 pct. til 14,58 kr.

SYDBANK HÆVES

Svenske SEB er blevet lidt mildere stemt over for aktien i Sydbank, hvor anbefalingen ifølge data fra Bloomberg News hæves til "hold" fra "sælg". Samtidig justeres kursmålet til 235 kr. fra 243 kr.

SEB gik på "sælg" i Sydbank den 20. februar, hvor banken afleverede sit årsregnskab for 2017, der blev modtaget skidt i markedet. Siden dengang er aktien faldet med små 7 pct. Aktien stiger 1,2 pct. til 228,40 kr. torsdag.

Den schweiziske storbank Credit Suisse har skåret kursmålet for forsikringsselskabet Tryg til 150 kr. fra 158 kr., rapporterer Reuters. Anbefalingen af Tryg, der kom med regnskab for første kvartal onsdag morgen, er uændret "neutral".

Regnskabet fra forsikringskoncernen viste et nettoresultat på 426 mio. kr. i årets første tre måneder og ramte dermed over analytikernes estimat på 362 mio. kr., viser tal fra Ritzau Estimates.

Præmieindtægterne skuffede dog en smule, da de faldt til 4420 mio. kr. fra 4458 mio. kr. og lå en bid under analytikernes estimat på 4500 mio. kr. Torsdag handles Tryg-aktien uden retten til udbytte og falder 0,8 pct. til 140,90 kr.

Det samme gør sig gældende for ISS, Rockwool og Københavns Lufthavne, KBHL.

I ISS-aktien fragår retten til et udbytte på 7,70 kr. Aktien falder 3,3 pct. til 208,40 kr.

Rockwool handles uden retten til et udbytte på 24,10 kr. B-aktien falder 1,4 pct. til 1834 kr.

KBHL-aktien handles torsdag uden retten til et udbytte på 100,10 kr. og falder 0,7 pct. til 5460 kr.

