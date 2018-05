Aktier: Carlsberg topper grønt C25 trods salgsskuffelse

Samtidig får transport- og logistikselskabet DSV's aktie en pæn modtagelse af regnskabet for et første kvartal med pres på salget, men en fortsat stærk indtjening.

I det samlede billede trækker det lidt ned, at de amerikanske aktier mandag tog et stort dyk efter dansk lukketid og endte i rødt. Omvendt trækker det op, at USA har udskudt beslutningen om at indføre straftold på stål og aluminium fra EU, Canada og Mexico til den 1. juni.

Det betyder, at C25-indekset samlet set stiger med 0,5 pct. til 1118,22 efter godt ti minutters handel.

CARLSBERG LØFTES TRODS SALGSSKUFFELSE

For Carlsberg var første kvartal særdeles stærkt i Asien, men i Vest- og Østeuropa haltede salget noget efter forventningerne hos analytikerne, hvilket forplantede sig i de samlede tal.

Bryggeriet omsatte samlet set for 12.704 mio. kr. i januar, februar og marts, mens analytikerne havde ventet et salg på 12.779 mio. kr.

I Vesteuropa var salget 7095 mio. kr. mod ventet 7309 mio. kr. ifølge estimater fra Ritzau Estimates, mens omsætningen i Østeuropa var 1992 mio. kr. mod ventet 2050 mio. kr.

For Asien steg omsætningen omvendt til 3608 mio. kr. i første kvartal mod ventet 3489 mio. kr. blandt analytikerne. For hele året fastholdes forventningerne.

Carlsbergs B-aktie stiger fra start 1,4 pct. til 701 kr.

DSV LEVERER STÆRK DRIFT

For DSV så første kvartal heller ikke så pænt ud på omsætningen, men her var driften - som markedet normalt holder bedre øje med - rigtig pæn.

Selskabet solgte samlet set for 18.380 mio. kr. i første kvartal mod ventet 18.912 mio. kr. Til gengæld steg driftsresultatet (EBIT) før særlige poster til 1156 mio. kr., mens analytikerne havde ventet en lidt mindre fremgang til 1143 mio. kr. ifølge Ritzau Estimates.

I første kvartal sidste år endte driften på 1129 mio. kr.

For hele året indsnævrer DSV sine forventninger til driftsoverskuddet før særlige poster, der nu lyder på 5100-5400 mio. kr. mod tidligere 5000-5400 mio. kr. Samtidig starter selskabet et aktietilbagekøbsprogram på 1100 mio. kr.

DSV-aktien stiger med 0,5 pct. til 492,70 kr.

ROCKWOOL OPJUSTERER EFTER STÆRKT KVARTAL

For stenuldsproducenten Rockwool er tirsdag indtil nu en rigtig god dag, efter at selskabet har opjusteret sine forventninger til hele 2018 på baggrund af et stærkere end ventet første kvartal.

Selskabet venter nu en driftsmargin (EBIT) på "omkring" 13 pct. mod tidligere ventet "mindst" 11 pct.

»Rockwool Group har haft en god start i 2018 med en meget positiv salgsudvikling i første kvartal, der skaber en sund vækst i indtjeningen. Stigningen i salget er drevet af forbedrede markedsforhold og stærk efterspørgsel efter ikke-brændbare isoleringsprodukter.«

»På trods af den negative valutapåvirkning begrunder den nuværende tendens en opjustering af EBIT-udsigterne for 2018,« hedder det i en meddelelse fra selskabet fra mandag aften.

Omsætningen steg i første kvartal med 17 pct. til 603 mio. euro, mens driftsresultatet (EBIT) voksede til 70 mio. euro - svarende til en margin på 11,6 pct., fremgår det af samme meddelelse.

Rockwools B-aktie stiger med hele 12,5 pct. til 2096 kr. tirsdag morgen.

Blandt de mindre selskaber venter der desuden regnskab fra RTX tirsdag. Her rapporteres der for andet kvartal af regnskabsåret 2017/18. Aktien er endnu ikke handlet tirsdag.