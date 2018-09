Aktier: Carlsberg kan komme i fokus fra morgenstunden

Carlsberg kan i mangel af bedre komme i investorernes søgelys fra morgenstunden torsdag.

For der er ikke store kurspåvirkende nyheder, som kan præge aktiemarkedet, og uden markante temaer natten over ventes investorerne at forholde sig afventende, inden nøgletal fra det amerikanske arbejdsmarked og eventuelle meldinger fra Washington om implementering af nye straftariffer på kinesisk import rammer markedet senere på dagen.

En yderst behersket udvikling på Wall Street onsdag med generelle kursfald i især it-sektoren sammenholdt med fortsat svage asiatiske aktiebørser torsdag varsler en sur stemning fra start på det hjemlige marked.

- Aktiemarkederne er påvirket af bekymringer om emerging markets, politisk fokus på de amerikanske it-selskabers topledelser og risikoen for handelskrig. Den negative aktiestemning er fortsat i Asien, hvor de fleste indeks er faldet. Futures indikerer en negativ åbning i dag i Europa, skriver strateg Morten Hassing Povlsen fra Jyske Bank i en kommentar.

De amerikanske aktiefutures har morgenen igennem svinget tæt om nulpunktet og ligger en lille times tid før åbning med fald på 0,1-0,2 pct., mens den tyske DAX-future samtidig indikerer en negativ åbning på godt 0,2 pct.

Onsdag lukkede eliteindekset C25-indekset med et fald på 1,5 pct. i 1136,8.

CARLSBERG OG MILJØET

Carlsberg vil med en række nye tiltag reducere sin miljøpåvirkning, og som en sideeffekt ventes indtjeningen også at blive forbedret, da omkostningerne bliver lavere.

Carlsberg faldt onsdag 1,3 pct. til 774 kr.

Energiselskabet Ørsted venter ifølge Finans, at der i 2030 vil være opstillet 100 gigawatt offshore-vindkapacitet, og ud fra udsigten til den enorme vækst tror Ørsteds chef for vindforretningen, Martin Neubert, at de senere års prispres vil aftage.

Ørsted ligger ifølge Børsen også i forhandlinger med franske Total, der ønsker at tage del i vindenergimarkedet som supplement til olie- og gasforretningen.

Ørsted faldt onsdag 1,8 pct. og lukkede i 394,90 kr.

Vestas får et skulderklap af den spanske storbank Santander. Analytikerne giver den danske vindgigant en købsanbefaling, mens kursmålet fastsættes til 521,10 kr.

Vestas faldt 1,0 pct. til 427,10 kr. i onsdagens handel.

Servicegiganten ISS kan skæve til den franske rival Sodexo, der torsdag holder kapitalmarkedsdag. Her vil selskabet blandt andet fortælle om, hvordan koncernen vil opnå en organisk omsætningsvækst på over 3 pct. i regnskabsåret 2019/2020.

ISS-aktien lukkede onsdag i 217,10 kr. efter et fald på 2,1 pct.

Det lykkedes onsdag NKT af få den planlagte refinansiering på plads efter udstedelse af hybridobligationer til en værdi af 150 mio. euro. Samtidig trådte en ny revolverende fireårig kreditfacilitet på 300 mio. euro i kraft.

Den finansielle sikkerhed gav en kursstigning på 1,1 pct. til NKT, og aktien lukkede i 163 kr.

Onsdag bød på ekstraordinær generalforsamling i Totalbanken, hvor to oprørske aktionærer uden held prøvede at overbevise flertallet af aktionærerne om at pålægge bestyrelsen at undersøge mulighederne for en branchekonsolidering.

Totalbanken faldt onsdag 1,9 pct. til 62,60 kr.

/ritzau/FINANS