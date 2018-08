Aktier: Carlsberg halter efter på positiv C25-dag

C25 åbner på den grønne gren fredag, men for Carlsberg starter dagen knap så positivt, efter at der er kommet nyt om konkurrencebilledet i ølsektoren i Kina.

Fredag morgen ser investorerne i Europa generelt forsigtigt optimistisk på sagerne, og de fleste indeks åbner med små stigninger.

Det gælder også C25-indekset, der efter ti minutters handel ligger 0,3 pct. højere i 1160,1.

Stemningen kan dog nå at blive påvirket af de mange nøgletal, der præsenteres i dagens løb. Vigtigst er nok den amerikanske jobrapport, der lægges frem klokken 14.30.

CARLSBERGS RIVALER GÅR SAMMEN

To af Carlsbergs rivaler går sammen i Kina. Hollandske Heineken har valgt at overdrage sin lille forretning i landet til China Resources, som er landets største bryggeri og står bag verdens bedst sælgende øl, Snow. Til gengæld får Heineken en ejerandel på omkring 21 pct. af bryggeriet.

Carlsberg har selv en markedsandel på omkring 6 pct. i Kina samlet set, men i den vestlige del af landet er den helt oppe over 50 pct.

Analytiker Morten Imsgard fra Sydbank vil ikke kalde det positivt for Carlsberg, at Heineken har købt sig ind i Kina - men på den anden side er det ikke umiddelbart entydigt negativt.

Morten Imsgard vurderer, at konkurrencesituationen ikke ændres markant i Kina.

»Carlsberg har altid kæmpet med China Resources, og det ændrer købet jo ikke,« siger han.

I aktiemarkedet er der dog tilsyneladende nervøsitet om konsekvenserne, og Carlsberg-aktien falder 0,5 pct. til 772,20 kr.

DSV fortsætter med at modtage positive tilkendegivelser fra analytikerne oven på onsdagens regnskab. Siden torsdag har Barclays, Jefferies og RBC hævet deres respektive kursmål for transportselskabet. Det har nu i alt 14 finanshuse oven på regnskabet, der bød på en rekordhøj indtjening og en opjustering af forventningerne.

DSV-aktien satte onsdag lukkerekord i 570 kr., og efter et kort fald torsdag er den tilbage på rekordkurs fredag med en stigning på 1 pct. til 575 kr.

DANSKE BANKS BESTYRELSE VIDSTE BESKED

Danske Bank er fortsat i modvind, når det gælder hvidvasksagen i Estland. Ifølge Finans blev bankens bestyrelse orienteret om sagen i 2014. Det vil bestyrelsesformand Ole Andersen ikke forholde sig til på nuværende tidspunkt.

Sagen om de mange milliarder, der angiveligt er blevet hvidvasket i Danske Banks estiske afdeling, har rullet i flere måneder, og det er uklart, hvor alvorlige konsekvenser banken kommer til at mærke. Indtil videre henviser den selv til, at den vil offentliggøre en intern undersøgelse til september.

Danske Bank er faldet 26 pct. i kurs i 2018 - kun Pandora har gjort det værre i C25-indekset - men starter fredagen med at stige 0,8 pct. til 180,40 kr. og lægger sig tæt på toppen af C25.

Også med i toppen er A.P. Møller-Mærsk. Fredag viser det ugentlige SCFI-indeks endnu en stigning, og der er dermed tegn på bedre rater til containerrederierne, hvor Maersk Line er verdens største. Mærsk A-aktien stiger 0,9 pct. til 8270 kr., mens B-aktien kun går 0,3 pct. frem til 8790 kr.

BANK STIGER EFTER REGNSKAB

Banknordik har aflagt regnskab for første halvår. Banken fastholder sin prognose for driftsindtjeningen, men overskuddet efter skat ventes nu i bedre gænge takket være medvind på kursreguleringer og nedskrivninger.

Samlet tjente Banknordik 207 mio. kr. før skat i første halvår - næsten en fordobling fra første halvår af 2017.

Det er med til at sende Banknordik 2,3 pct. højere til kurs 112,50 på børsen.

PILOTER SENDER BUDSKAB TIL SAS

SAS-piloter i Danmark, Norge og Sverige har besluttet sig for at benytte sig af muligheden for at opsige deres overenskomstaftale med SAS ét år før tid.

Egentlig skulle den treårige aftale fra sidste år først genforhandles i foråret 2020. Men nu skal SAS' ledelse til forhandlingsbordet med luftfartsselskabets piloter allerede i foråret 2019.

SAS indleder dagen med et kursfald på 1,2 pct. til 12,01 kr.

/ritzau/FINANS