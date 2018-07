Aktier: Carlsberg falder på rivals nedjustering

Omkring middagstid ligger eliteindekset 0,04 pct. lavere i 1168,88 med Carlsberg-aktien i et fald på 1,3 pct. til 774,80 kr.

Heineken kunne i sit regnskab for første halvår melde om en organisk salgsvækst på 5,6 pct., hvilket var bedre end de 4,6 pct., som analytikerne havde ventet.

Til gengæld sænker det hollandske bryggeri forventningerne til hele året og venter nu et fald i overskudsgraden på 0,2 pct.point mod en tidligere ventet fremgang på 0,25 pct.point.

»Salgsmæssigt er det et ganske pænt regnskab, men de nedjusterer forventningerne til indtjeningen. Når vi kigger på det, så ser det ud til at være relativt selskabsspecifikt med blandt andet udgifter til et opkøb i Brasilien og valutaeffekter,« siger Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier.

»På den baggrund ser vi egentlig ikke, at det bør smitte af på Carlsberg, men alligevel får aktien lov at falde på det«, siger han.

FLSmidth får også nyt fra udlandet mandag, når den amerikanske branchekollega Caterpillar offentliggør tal for andet kvartal i eftermiddag. FLS-aktien falder 0,9 pct. til 407,90 kr.

I toppen er der igen, igen fremgang til medicokoncernen Ambu, da aktien stiger for ottende børsdag på stribe og ender i rekord, hvis det holder resten af dagen.

Selskabet har tiltrukket investorernes interesse efter et interview med topchef Lars Marcher i Børsen i sidste uge, hvor han fortalte, at selskabet kan stå over for en tidobling af toplinjen frem mod 2025. Mandagens stigning lyder på 1,4 pct. til 261,40 kr.

Servicekoncernen ISS er også i fokus, da selskabet er på vej til at sælge det franske datterselskab ISS Hygiène et Prévention til franske Ortec Group. Divisionen har en årlig omsætning omkring 120 mio. euro. ISS-aktien stiger 0,4 pct. til 237,10 kr.

Biotekselskabet Onxeo, der udvikler medicin til forskellige kræftformer, kom fredag aften med halvårsregnskab, der viste et driftsunderskud på 7,6 mio. euro, hvilket var en forbedring fra 14,7 mio. euro året før.

Omkostningerne er blevet reduceret kraftigt, fordi udviklingen af kræftmidlet Livatag, der sidste år fejlede, er skrottet. Onxeo-aktien falder 1,1 pct. til 9,49 kr.

/ritzau/FINANS