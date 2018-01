Aktier: C25 positivt fra land anført af Mærsk

Bedst fra land kommer Mærsk-aktierne, der stiger omkring 1,5 pct. efter en positiv analyse fra det amerikanske finanshus Jeffries.

I et analysenotat udtrykker Jefferies store forventninger til A.P. Møller Mærsk i 2018. Her regner man både med en stor indtjening og et flot udbytte.

Jefferies har derfor anbefalingen "køb" af Mærsk-aktierne og et kursmål på 14.500 kr. Det indikerer et positivt potentiale på små 25 pct. for B-aktien, i forhold til mandagens slutkurs på 11.605 kr.

Mærsk B-aktien stiger tirsdag morgen med 1,3 pct. til 11.750 kr.

GN Group ligger også i toppen med en stigning på 1,3 pct. pct fra morgenstunden.

VESTAS FIK LØFTET KURSMÅL

Vindmølleproducenten Vestas har fået løftet sit kursmål til 410 kr. fra 385 kr. af Société Générale.

Det kommer efter en positiv mandag for Vestas-aktien, der steg 2,9 pct. til 439 kr., efter at vindmølleproducenten opjusterede forventningerne til de frie pengestrømme i 2017 fra 450-900 mio. euro til 1150-1250 mio euro.

Société Générale holder dog fast i anbefalingen "sælg".

Tirsdag morgen ligger Vestas-aktien 0,4 pct. højere i 440,80 kr.

STOR KONTRAKT VIGTIG FOR ISS

ISS har fået forlænget sin kontrakt med computerproducenten Hewlett Packard Enterprise.

Det er et vigtigt signal, at kontrakten kommer til at løbe yderligere fem år, vurderer Søren Løntoft Hansen, analytiker i Sydbank.

»Det er positivt, at ISS formår at fastholde den her kontrakt. I ISS-regi er den kæmpestor i forhold til de andre kontrakter, som koncernen har,« siger analytikeren.

I 2016 stod kontrakten med HP for omkring 1,5 pct. af den samlede omsætning hos ISS på knap 79 mia. kr.

Meddelelsen om den forlængede kontrakt kom mandag eftermiddag, efter at fondsbørsen var lukket.

Tirsdag morgen stiger aktien 0,7 pct. til 242 kr.

MATAS KOMMER MED HANDELSTAL

Kosmetikkæden Matas kom tirsdag morgen med en handelsopdatering for perioden 1. oktober 2017 til og med den 31. december. Omsætningen landede i kvartalet på 1063 mio. kr. mod 1064 mio. kr. i samme periode sidste år.

Matas-aktien falder 2,9 pct. til 77,80.