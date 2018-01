Aktier: C25 med Vestas i front starter 2018 med solid stigning

Aktiemarkedet generelt er samtidig positivt stemt efter opløftende nøgletal fra Kina, og C25-indekset ligger efter små 10 minutters handel 0,4 pct. højere i 1150,50.

I toppen af det danske eliteindeks ligger Vestas med en stigning på 4,0 pct. til 446 kr. efter fredagens ordreridt, der bragte ordreindgangen for 2017 op på 10.691 MW, hvilket er rekord, da det overgår 2016s 10.494 MW.

Det er samtidig noget mere end ventet blandt analytikerne, der inden regnskabet for tredje kvartal i november sigtede efter 10.033 MW i samlede ordrer i 2017, viser tal fra Ritzau Estimates.

Dertil kommer, at Vestas først ved årsregnskabet for sidste år fremlægger tallet for uannoncerede ordrer i fjerde kvartal, der vil løfte det samlede tal yderligere.

»Ordreindgangen peger mod et meget højt aktivitetsniveau i 2018. Det kan vise sig at være en uhyre vigtig komponent for, at det intense prispres ikke rammer rentabiliteten for hårdt,« skriver aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank, som har kvitteret for ordrestrømmen ved at hæve anbefalingen af aktien til »køb« fra tidligere »hold«.

GODE NØGLETAL FRA KINA

Investorerne er fra morgenstunden også glade for Mærsk-aktierne, hvilket kan skyldes gode nøgletal fra Kina, hvor den private PMI-måling fra Caixin, der måler aktiviteten i industrien baseret på svar for sektorens indkøbschefer, viste en stigning til 51,5 i december fra 50,8 i november.

Økonomer havde ifølge Bloomberg News ventet et lille fald til indeks 50,7. De officielle tal for PMI-indekset for fremstillingsindustrien var uændret 51,6 i december, viste en måling i weekenden.

Mærsk B stiger 1,5 pct. til 11.005 kr. fra dagens - og årets - begyndelse.

I bunden af C25 ligger derimod nogle af de defensive aktier, heriblandt Lundbeck, som falder 1,1 pct. til 311,50 kr., og William Demant med et fald på 0,9 pct.