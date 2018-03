Aktier: C25 går fjerde fald på stribe i møde

De danske aktier ser ud til at gå modgang i møde for fjerde handelsdag på stribe fredag morgen, hvor futures igen peger nedad i både USA og Europa.

Samtidig er der store fald at spore i Asien, og dertil kan man lægge, at de amerikanske aktier dykkede pænt efter dansk lukketid torsdag.

Anledningen er denne gang foreslåede toldbarrierer på stål og aluminium fra USA's præsident, Donald Trump, der vil gøre det dyrt at importere de to metaller for at beskytte de hjemlige producenter.

Det øger bekymringen for en optrappet handelskrig mellem USA og resten af verden - i særdeleshed Kina og Canada - og det er ikke umiddelbart noget, investorerne bryder sig om.

Derfor ventes retningen igen at være nedad for C25-indekset fredag morgen, efter at det danske eliteindeks sluttede 1,1 pct. lavere i 1135,01 torsdag.

Samlet set er C25 faldet med godt 1,5 pct. i denne uge hidtil.

FLSMIDTH FÅR OPMÆRKSOMHED

Blandt enkeltaktierne kan ingeniørkoncernen FLSmidth komme i vælten grundet Donald Trumps planer om straftold på metalimport i USA.

Ifølge Bloomberg News vil den amerikanske præsident allerede i næste uge konvertere udtalelserne til reel politik, og det presser flere kinesiske metalproducenter på børsen fredag.

FLSmidth, der leverer udstyr til den globale mineindustri, faldt torsdag med 0,8 pct. til 413,50 kr.

For Danske Bank fortsætter den dårlige omtale vedrørende bankens estiske afdeling, der er involveret i en stor sag om hvidvaskning af penge.

Fredag skriver Berlingske Business, at fire højtstående medarbejdere i Danske Bank i 2013 blev advaret om sagen i den estiske afdeling.

Danske Bank-aktien faldt torsdag med 1 pct. til 243,80 kr.

MÆRSK FÅR RATENYT OG LØFTET ANBEFALING

Også aktierne i A.P. Møller-Mærsk får rampelys fredag, hvor der offentliggøres ugentlige ratetal fra Shanghai Shipping Exchange.

Derudover har finanshuset Clarkson Platou løftet sin anbefaling af Mærsk til »køb« fra »neutral«, mens kursmålet er skruet op til godt 15.000 kr. fra godt 12.500 kr. Ændringen er dog dateret tidligere i denne uge.

Mærsks B-aktie steg med 0,5 pct. til 10.070 kr. torsdag.

Blandt de mindre selskaber venter der i løbet af fredagen regnskaber fra Parken Sport & Entertainment, der står bag fodboldklubben FC København, feriecentret Lalandia og fitness-kæden fitness.dk, og Migatronic.

Begge selskaber er aktuelle med årsregnskab for 2017.