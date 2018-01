Aktier: Burberry i bunden af rødt Stoxx 600

I toppen af det røde indeks ligger den britiske messe- og konferencearrangør UBM, der onsdag middag stiger med 10,3 pct.

Det sker efter nyheden om, at den anden store arrangør af messer og konferencer Informa i øjeblikket forhandler med UBM om at overtage selskabet.

De to selskaber siger onsdag i en meddelelse, at Informa vil betale 163 pence for hver UBM-aktie. Hvis handlen bliver til virkelighed, vil det nye selskab komme til at generere en omsætning på mere end 2,2 mia. pund, skriver Bloomberg News.

Til gengæld falder Informa med 9,7 pct. onsdag middag.

Den tyske online-tøjforretning Zalando blander sig onsdag middag også blandt de mest stigende aktier i Europa. Aktien stiger med 3,1 pct., efter at selskabet har fremlagt foreløbige tal for fjerde kvartal.

Her lå indtjeningen før skat mellem 209 mio. og 220 mio. euro, hvilket er på niveau med, hvad analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet.

Bredt set er der negative tal på de toneangivende europæiske børser, hvor også det britiske FTSE 100-indeks ligger 0,2 pct. lavere onsdag middag. Tyske DAX ligger ligeledes 0,2 pct. lavere.

I bunden af Stoxx 600 finder man den britiske luksusvareproducent Burberry, der falder 7,8 pct.

Modeproducenten offentliggjorde onsdag morgen kedelige salgstal.

Det sammenlignelige salg steg nemlig mindre end ventet i tredje kvartal 2017/18. Væksten blev rapporteret til 2 pct. mod ventet 4 pct. ifølge estimater fra Bloomberg News.

Omsætningen blev 719 mio. pund mod ventet 739 mio. pund. For hele regnskabsåret fastholder tøjkoncernen dog forventningerne.

Det britiske selskab GKN, der producerer dele til bil- og flyindustrien, har igen givet investeringsselskabet Melrose Industries den kolde skulder og afslået et fjendtligt købstilbud.

Ifølge Bloomberg News offentliggjorde Melrose Industries onsdag et officielt købstilbud til aktionærerne i GKN, efter at ledelsen i selskabet ellers så sent som i sidste uge sagde nej tak til tilnærmelserne.

Investeringsselskabet værdisatte i tilbuddet GKN til 430,1 pence per aktie, hvilket svarer til et samlet bud på 7,4 mia. pund.

GKN oplyser ifølge Bloomberg News, at betingelserne i tilbuddet er de samme, som ledelsen afviste at acceptere, da det "grundlæggende undervurderer GKN".

/ritzau/FINANS