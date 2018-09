Aktier: Broadcom trodser helt rød start

Det er fjerde handelsdag i træk, at aktierne går tilbage.

Usikkerheden er udløst af nervøsitet omkring de nye markeder og bekymringer om handelskrigen mellem USA og Kina, der ser ud til at eskalere.

S&P 500-indekset falder fra start med 0,5 pct., mens Nasdaq-indekset dykker 0,6 pct., og Dow Jones-indekset falder 0,4 pct.

Med sig i baghovedet har investorerne den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for august, der blev offentliggjort klokken 14.30.

Den var umiddelbart positiv læsning, da jobskabelsen uden for landbruget endte på 201.000, mens økonomerne ifølge estimater fra Bloomberg News havde ventet 191.000.

Til gengæld blev tallet for måneden før revideret tilsvarende nedad.

Arbejdsløsheden blev samtidig opgjort til 3,9 pct. mod ventet 3,8 pct. og 3,9 pct. i juli. Endelig steg timelønningerne mere end ventet på både måneds- og årsbasis.

Offentliggørelsen har umiddelbart fået aktierne til at falde yderligere i USA, mens statsrenterne stiger, og dollar styrkes, fordi rapporten samlet set kan indikere, at endnu en renteforhøjelse fra Federal Reserve kan være på vej ved mødet i september.

TESLA IGEN PRESSET

Blandt de røde aktier er den i elbilproducenten Tesla, der har haft en meget svær periode på det seneste.

Og kaosset fortsætter tilsyneladende. I hvert fald har selskabets regnskabschef, Dave Morton, valgt at sige sit job op - bare en måned, efter at han begyndte.

Dave Morton startede hos Tesla dagen før, at selskabets stifter og topchef, Elon Musk, kom voldsomt i fokus efter et tweet om, at han overvejede at afnotere selskabet ved at købe en stribe aktionærer ud for 420 dollar per aktie.

Siden har historierne om Tesla og Elon Musks personlige situation kørt i en lind strøm, og aktien har alt imens været i kraftig modvind.

- Siden jeg startede hos Tesla den 6. august, har niveauet for offentlig opmærksomhed overgået mine forventninger. Det har fåret mig til at genoverveje min fremtid. Jeg vil gerne gøre det klart, at jeg har en stærk tro på Tesla, dets mission og fremtidige udsigter, og jeg har ingen uenigheder med Teslas ledelse eller måde at rapportere på, siger Dave Morton i en meddelelse ifølge Bloomberg News.

Tesla-aktien falder fra start fredag med 10,1 pct. til 252,63 dollar. Det er det største fald i godt to år.

BROADCOM STÅR TIL BELØNNING

Der er dog også positive indslag i det generelt negative marked.

Halvlederproducenten Broadcom er således i fremgang, efter at selskabet sent torsdag fremlagde regnskabstal for sit forskudte tredje kvartal 2017/18.

For de fortsættende aktiviteter hentede selskabet i tredje kvartal en justeret indtjening per aktie på 4,98 dollar mod ventet 4,83 dollar blandt analytikerne ifølge estimater fra Bloomberg News.

Omsætningen var marginalt over det ventede med 5,07 mia. dollar i kvartalet. For fjerde kvartal er Broadcoms egen prognose for omsætningen desuden lidt over det ventede i markedet.

Aktien stiger med 6,2 pct. til 229,44 dollar i den indledende handel.