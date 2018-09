Aktier: Bredt funderet optimisme giver grønne indeks

FTSE 100-indekset i London løftes med 1,1 pct., mens CAC 40 i Paris stiger 0,7 pct., og det samme gør det tyske DAX-indeks.

Det brede paneuropæiske Stoxx 600-indeks stiger samtidig 0,4 pct.

Samtlige industrigrupper på nær en - nemlig ejendomme - under sidstnævnte indeks er samtidig i fremgang, hvilket indikerer, at optimismen har godt fat i markedet.

Blandt enkeltaktierne er der stor begejstring for det franske ingeniørselskab Altran, der stiger med 8,3 pct. til 7,86 euro og topper Stoxx 600-indekset.

Det er i øvrigt den største stigning på en enkelt dag til det franske selskab i godt seks år.

Det sker efter meldinger fra branchekollegaen Alten, der har leveret stærke resultater for sit første halvår og peget på »stærk vækst på tværs af alle sektorer«.

Samtidig har Altrans administrerende direktør, Dominique Cerutti, for nylig vist sin egen tro på projektet ved at købe stort op i aktierne i selskabet.

I den negative ende af aktieskalaen fredag er blandt andet takeaway-kæden Just Eat, der presses af rygter om, at den amerikanske transportkoncern Uber er på vej ind på markedet for madleveringer.

Ifølge Bloomberg News fører Uber samtaler med Deliveroo omkring en overtagelse af britiske Deliveroo, og det kan presse selskaber som Just Eat og også tyske Delivery Hero, fordi det vil øge konkurrencen massivt.

»Hvis Uber, med dets dybe lommer, vælger at gå efter madleveringer i Storbritannien gennem et køb af Deliveroo, kan man godt tænke, at det har en god chance for hurtigt at tage markedsandele fra Just Eat - og måske endda ende med at dominere,« skriver Ameet Patel, der er analytiker hos Northern Trust Capital Markets, i et notat ifølge Bloomberg News.

Og reaktionen mærkes da også prompte hos Just Eat, der fredag falder med 6,9 pct. til 662 pence på børsen i London. I Tyskland falder Delivery Hero samtidig med 1,7 pct. til 42,30 euro.

/ritzau/FINANS