Aktier: Brede stigninger båret af mindre frygt for handelskrig

Ved middagstid stiger det danske eliteindeks, C25, med 0,5 pct. til 1115,25. Dermed følger det tendensen i resten af Europa, hvor det paneuropæiske Stoxx 600-indeks ligeledes går op med 0,5 pct., mens det tyske DAX-indeks løfter sig 0,9 pct.

Noget ringere gik det i fredags for de amerikanske indeks, der alle sluttede med minusser på mere end 2 pct.

»USA fik nogle tæsk i fredags på baggrund af, at man var bange for, at handelskrigen mellem Kina og USA ville tage til. Og den nervøsitet op til weekenden gjorde, at amerikanerne tog lidt risiko ud af markedet.«

»Der var så nogle meldinger ude i løbet af weekenden, om at det måske tyder på, at den ikke bliver forværret måske endda modsat. Og det gjorde, at Asien endte i plus i nat, og det er også det, der smitter positivt af på Europa i dag. «

»Så det er en lidt mindre frygt for handelskrigen mellem USA og Kina, der gør, at aktiemarkederne retter sig en smule igen,« siger chefhandler Mads Zink fra Danske Bank.

Graves der dybere ned i C25-indekset er det småt med selskabsnyheder. Eksempelvis er der ikke væsentlige nyheder ude om DSV eller William Demant Holding, der topper eliteindekset med stigninger på 1,2 pct. til henholdsvis 479 kr. og 227,80 kr.

Blandt de få nyheder har Tryg fået skåret kursmålet hos to børshuse frem mod forsikringsselskabets regnskab for første kvartal på onsdag.

Handelsbanken har i en analyse dateret torsdag sænket kursmålet for Tryg-aktien til 165 kr. fra tidligere 178 kr. Anbefalingen er fortsat »akkumuler«. Hertil har DNB justeret sit kursmål for Tryg-aktien ned til 155 kr. fra 165 kr. og fastholder anbefalingen »hold«.

Trods de sænkede kursmål stiger Tryg-aktien mandag middag med 0,6 pct. til 140,60 kr.

Udenfor eliteindekset falder Bang & Olufsen 3,1 pct. til 164,80 kr. Det sker efter fredagens fine regnskab for tredje kvartal, hvor forventningerne til helårets omsætning blev opjusteret.

»B&O falder en smule tilbage efter sit rigtig gode regnskab i sidste uge, og det undrer mig måske en smule, fordi det var virkelig pænt, det vi så fra selskabet i sidste uge. Men den er måske steget lidt for meget på regnskabet i sidste uge, og så tilretter aktien sig lidt igen,« siger Mads Zink.

SAS har leveret trafiktal for marts. SAS-aktien stiger 1,5 pct. til 134,48 kr. Aktien er i år faldet knap 11 pct. i København.