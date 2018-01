Aktier: Børshuse skubber Chr. Hansen og Novo til tops

Chr. Hansen og Novo Nordisk er strøget til tops på det danske aktiemarked og medvirker til at hive det danske C25-indeks i et solidt plus fredag morgen.

Stemningen var ellers svagt negativ i futuremarkedet indtil kort før åbningen.

C25-indekset stiger 0,5 pct. til 1160,09 og ligger til et samlet plus på 0,8 pct. i denne uge.

Især Chr. Hansen er sprunget i vejret fra åbningen. Aktien stiger 3,9 pct. til 549,20 kr. efter forlydender i markedet om, at Carnegie har løftet sin anbefaling til "køb" fra "hold".

Også Novo Nordisk kan sole sig i et opjusteret kursmål fra den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Banken har sat et kursmål på 450 kr. mod tidligere 345 kr., og gentager anbefalingen "køb" af Novo, der stiger 1,3 pct. fra åbningen til 346,55 kr.

Ud over Novo Nordisk og Chr. Hansen kan der ventes lidt interesse for A.P. Møller-Mærsk i forbindelse med de ugentlige ratetal for de vigtige ruter mellem Asien og Europa. Det er Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der offentliggøres, og det udregnes på baggrund af 15 destinationer fra Shanghai til hele verden.

Mærsks B-aktie stiger med 0,5 pct. til 11.075 kr. fra start fredag.

TRYG SKYDER REGNSKABSSÆSONEN IND

Ser man frem til næste uge, kommer Tryg tirsdag som det første danske C25-selskab med regnskab for 2017.

Medianen af estimater indsamlet af Ritzau Estimates viser, at Tryg for fjerde kvartal vil kunne præsentere et forsikringsteknisk resultat på 615 mio. kr. mod 314 mio. kr. i samme periode sidste år, hvor resultatet dog var ekstraordinært påvirket af nedskrivninger på 250 mio. kr.

Tryg indleder fredagen med en stigning på 0,1 pct. til 155,30 kr.

Fra bioteksektoren er der nyt fra Orphazyme, der stiger 1,4 pct. til 80,70 kr., efter at selskabet har fået en ekstra økonomisk gulerod fra den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, til at udvikle sin lægemiddelkandidat, Arimoclomol, over for den sjældne og arvelige hjernesygdom Niemann-Pick type C.

FDA har netop givet lægemiddelkandidaten den eftertragtede status "rare pediatric disease designation", der gives for at fremme udvikling af lægemidler til behandling af sjældne sygdomme i børn.

Hvis Arimoclomol senere godkendes til behandling af Niemann-Pick type C, vil Orphazyme - hvis en række kriterier opfyldes - blive belønnet med et værdibevis - eller en såkaldt "priority review voucher" - der giver mulighed for at få reduceret behandlingstiden af et andet og valgfrit lægemiddel. Sådanne værdibeviser handles for trecifrede millionbeløb i dollar.