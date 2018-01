Aktier: Boeing belønnes for stærkt regnskab i positiv indeksåbning

. Det amerikanske aktiemarked er onsdag åbnet klart højere efter gode regnskabspræstationer fra selskaber som Eli Lilly og Boeing.

Efter små fem minutters handel ligger Dow Jones-indekset 0,9 pct. højere efter et fald på 1,4 pct. tirsdag, da det noterede den dårligste udvikling siden maj.

Det brede S&P 500-indeks stiger fra start endvidere 0,5 pct. og Nasdaq-indekset med 0,6 pct.

RESULTAT AF RENTEMØDE I FED

Ud over en strøm af regnskaber har markedet onsdag fokus på Federal Reserves annoncering kl. 20 dansk tid af resultatet af centralbankens rentemøde.

- Forud for mødet har fokus været på, i hvilket omfang Fed vil anerkende den senere tids stigning i inflationspres og inflationsforventninger, siger Felix Ewert fra SEB ifølge CNN Money.

Det er i øvrigt sidste FOMC-møde med Janet Yellen i spidsen, idet hun 3. februar overlader chefposten til Jerome Powell.

Flyproducenten Boeing har startet dagen med en stigning på 6,6 pct. efter sit regnskab, som bød på en vækst i nettoresultatet på hele 92 pct. til 3,13 mia. dollar.

OPJUSTERING FRA MEDICINALGIGANT

Medicinalgiganten Eli Lilly kom også ud af fjerde kvartal med et stærkere resultat end ventet. Eli Lilly fik et justeret overskud på 1,14 dollar per aktie, hvilket oversteg analytikerforventningen om et plus på 1,07 dollar ifølge estimater fra Bloomberg News.

Selskabet opjusterer i regnskabet desuden forventningerne til 2018 og regner nu med et justeret resultat per aktie på 4,81 til 4,91 dollar mod tidligere 4,60 til 4,70 dollar.

Opjusteringen skyldes den amerikanske skattereform, der blandt andet sænker selskabsskatten til 21 pct. fra 35 pct. Fra åbningen stiger Lillys aktie dog behersket med 0,1 pct.

Efter børslukketid kommer der regnskaber fra blandt andre AT&T, eBay, Facebook, Microsoft, PayPal og Qualcomm.

/ritzau/FINANS