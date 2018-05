Aktier: Blødere toner i handelskonflikt sender amerikanske aktier frem

Efter få minutters handel stiger markedet 0,1-0,4 pct. målt på de tre toneangivende aktieindeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones, og dermed fortsætter fremgangen fra mandag, hvor indeksene steg 0,5-1,2 pct.

På de store linjer er investorerne positive over, at både Kina og USA har skruet ned for retorikken i den handelskonflikt, som de seneste mange uger har påvirket markederne.

Landene nåede i weekenden til enighed om en aftale, der skal mindske USA's budgetunderskud over for Kina, og tirsdag har den kinesiske regering meldt ud, at tolden på importerede biler skal sænkes til 15 pct. fra 25 pct.

- Nyhederne øger investorernes tro på, at en voksende handelskrig bliver afværget, skriver cheføkonom Peter Cardillo fra finanshuset Spartan Capital ifølge Marketwatch.

Blandt enkeltaktierne giver meldingen om nedsat told medvind til den amerikanske bilproducent Ford, som stiger 0,8 pct. fra start.

I samme industri er der fokus på Tesla. Forbrugermagasinet Consumer Reports skrev mandag, at det ikke kan anbefale et køb af elbilen Model 3 - blandt andet på grund af problemer med bremselængden og køreoplevelsen.

Tesla-stifter Elon Musk har efterfølgende meldt ud, at problemerne vil blive løst med en ny systemopdatering, der kommer en af de nærmeste dage. Tesla-aktien stiger 0,7 pct.

Facebook vil også blive fulgt tæt tirsdag, hvor stifter Mark Zuckerberg skal tale med formanden for og lederne af de politiske partier i Europa-Parlamentet om misbrug af flere millioner brugeres personlige data, som blev afsløret tidligere i år.

Zuckerberg går på talerstolen omkring klokken 18, og inden da gør aktien ikke det store væsen af sig med en kurs omkring mandagens lukkeniveau.

I en anden sektor er der fokus på Adobe, der blandt andet står bag PDF'en og Photoshop.

Selskabet har købt e-handelsvirksomheden Magento Commerce i en handel til 1,68 mia. dollar. Adobe-aktien stiger 1,6 pct.

Regnskabssæsonen er så småt ved at løje af i USA, men der dumper fortsat enkelte regnskaber ind.

Tirsdag har varehuskæden Kohl's været på banen, og selskabet overraskede positivt med et overskud per aktie på 0,64 dollar i første kvartal, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet et plus på 0,50 dollar.

Aktien steg over 5 pct. i formarkedet, men stemningen vendte, efter at telekonferencen gik i gang.

Ifølge Bloomberg News har ledelsen blandt andet fortalt, at resultaterne i første kvartal var hjulpet af fremrykket markedsføringsaktivitet til første kvartal fra andet kvartal.

Aktien falder 2,1 pct. i de første handler.