Aktier: Blandet udvikling med flest minusser

De amerikanske aktier var klædt i rødt torsdag, men positiv udvikling i energisektoren var dog med til at trække det smalle Dow Jones-indeks i plus. Derimod var det slut for rekordfesten i denne omgang for teknologiaktierne i Nasdaq-indekset.

Det brede S&P 500-indeks lukkede marginalt i minus med 0,1 pct., mens Nasdaq efter et par dage med rekordlukninger faldt med 0,7 pct. Dow Jones-indekset med blot 30 aktier i sig steg derimod med 0,4 pct. - trukket op af energiaktier og McDonald's.

Den underliggende negative udvikling fortsætter fredag morgen. S&P- og Dow Jones-futuren ligger med marginale fald, mens Nasdaq-futuren dropper godt 0,2 pct.

UNDERLIGGENDE STÆRK ØKONOMI

Denne uge byder på G7-topmøde, og der er forsigtighed i luften inden da. I markedet frygter man for politiske prøveballoner i en tid, hvor politisk uro, geopolitik og trussel om handelskonflikt med indførsel af importtold - langt hen ad vejen med USA's præsident, Donald Trump, i centrum - har skabt usikkerhed og uforudsigelige markeder.

Under overfladen lurer dog en stærk økonomi, hvor især den amerikanske vækst fortsat er solid med rekordlav arbejdsløshed og fortsat lav lønvækst.

»Jeg tror, at hvis vi kan få nogle gode nyheder på handel, vil vi være i stand til at fokusere på fundamentalerne. Jeg tror, at det vil skifte os tilbage til et mere positivt og mindre volatilt marked,« siger Art Hogan, chefstrateg hos Wunderlich Securities, til The Wall Street Journal.

Tidligere på ugen forudså Verdensbanken også en global vækst på 3,1 pct. i 2018.

Set henover sektorerne klarede energiaktierne sig bedst torsdag, da olieprisen steg med 1,9 pct. i USA. Sektoren vandt 1,6 pct. i S&P 500-indekset. Bagefter fulgte telekommunikation med 1,2 pct.

I energisektoren steg olieselskabet Chevron med 2,9 pct., mens Exxon Mobil vandt 1,0 pct., og ConocoPhillips vandt 2,3 pct.

TEKNOLOGI TOG EN PUSTER

I den anden ende var det teknologiaktierne, som faldt. Nasdaq er ellers lukket i nye rekordniveauer både tirsdag og onsdag, ligesom FANG-indekset med de største og mest betydningsfulde teknologiaktier, Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google, havde sat nye rekorder fire dage i træk. Torsdag tabte FANG dog 1,1 pct., men indekset er stadig steget næsten 30 pct. i år - langt mere end resten af markedet.

Facebook, der i denne uge er blevet kritiseret for at dele data med kinesiske virksomheder, herunder særligt Huawei, faldt med 1,7 pct. Facebook meldte torsdag ud, at man vil afvikle samarbejdet med Huawei.

Google, eller dets moderselskab Alphabet, er nu på vej ind i samme søgelys. The Wall Street Journal skriver, at kongressen i USA vil se nærmere på Googles samarbejde med Huawei. Aktien i Alphabet faldt med 1,1 pct.

Der var dog lidt fremgang til Skyworks og Qualcomm på nyheden om, at kinesiske ZTE har indgået et forlig med de amerikanske myndigheder. Det betyder, at den syv år lange embargo, indført i april af ZTE, vil blive hævet, og så kan de to amerikanske selskaber igen levere dele til ZTE. Skyworks steg 2,2 pct., mens Qualcomm vandt 1,3 pct.

En af torsdagens store selskabshistorier var også, at burgerkæden McDonald's vil spare i USA og rydde to administrationslag væk. Det var The Wall Street Journal, som bragte den nyhed frem, og aktien vandt 4,4 pct., selv om der ikke var sat tal på besparelserne. McDonald's var den aktie, som trak mest op i det stigende Dow Jones-indeks.

ritzau/FINANS